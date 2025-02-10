"Премьер" Курти заявил о победе своей партии на выборах в Косово
Курти заявил о победе своей партии на выборах и о формировании правительства
© AP Photo / Visar KryeziuАльбин Курти
© AP Photo / Visar Kryeziu
Альбин Курти . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово и лидер националистического движения "Самоопределение" Альбин Курти заявил о победе на выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства".
На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в воскресенье правом голоса обладали около 2 миллионов человек. Волеизъявление проходило без значимых инцидентов, косовоалбанская полиция задержала двух избирателей за фотографирование их собственных бюллетеней. За 120 мест в "заксобрании" Косово боролись 28 партий и движений.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии с 73,04 процента участков, "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 41,99процента поддержки.
"Благодарю косовскую полицию, как и правоохранительные агентства и службы безопасности. Выборы были свободными, честными и (прошли – ред.) в порядке… Наша победившая коалиция будет формировать новое правительство и продолжит начатую работу и многое другое в рамках наших обязанностей", — заявил Курти на брифинге в штаб-квартире партии в ночь на понедельник, он добавил, что удалось выстоять в "невиданной гибридной войне против нашей коалиции, где олигархи тратили деньги без счета, угрожали людям".
Оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK) по результатам с 50,14 процента участков сократила отставание от радикального движения "Самоопределение" косовоалбанского "премьера".
PDK, сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры — "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели — находятся под судом в Гааге за военные преступления, получает 22,68 процента. Умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,9 процента. Избирательный ценз преодолевает с 7,56 процента голосов и "Альянс за будущее Косово" Рамуша Харадиная — "экс-премьера" и бывшего полевого командира освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" получила все 10 мандатов из отведенных для сербского нацменьшинства в 120-местном "парламенте" Косово. Он заметил, что с нынешними итогами голосования Курти "теперь должен будет больше беспокоиться о своем сохранении на власти".
На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в 2014 году "Сербский список" получил девять из десяти мест, отведенных сербскому нацменьшинству, как и в 2017 году, и вошла в правящую в Приштине коалицию. В 2019 году крупнейшей партии косовских сербов достались все десять из десяти мандатов, как и на выборах 2021 года, но в 2022 году она ушла в оппозицию.
Остальные пять партий, представляющих косовских сербов, не имеют поддержки официального Белграда и строили кампанию на критике "Сербского списка".
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