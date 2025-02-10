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"Премьер" Курти заявил о победе своей партии на выборах в Косово - РИА Новости, 10.02.2025
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02:54 10.02.2025 (обновлено: 05:50 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/kosovo-1998325685.html
"Премьер" Курти заявил о победе своей партии на выборах в Косово
"Премьер" Курти заявил о победе своей партии на выборах в Косово - РИА Новости, 10.02.2025
"Премьер" Курти заявил о победе своей партии на выборах в Косово
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово и лидер националистического движения "Самоопределение" Альбин Курти заявил о победе на выборах в "парламент" и... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T02:54:00+03:00
2025-02-10T05:50:00+03:00
в мире
косово
белград (город)
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альбин курти
хашим тачи
александр вучич
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово и лидер националистического движения "Самоопределение" Альбин Курти заявил о победе на выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства".На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в воскресенье правом голоса обладали около 2 миллионов человек. Волеизъявление проходило без значимых инцидентов, косовоалбанская полиция задержала двух избирателей за фотографирование их собственных бюллетеней. За 120 мест в "заксобрании" Косово боролись 28 партий и движений. Согласно данным Центральной избирательной комиссии с 73,04 процента участков, "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 41,99процента поддержки."Благодарю косовскую полицию, как и правоохранительные агентства и службы безопасности. Выборы были свободными, честными и (прошли – ред.) в порядке… Наша победившая коалиция будет формировать новое правительство и продолжит начатую работу и многое другое в рамках наших обязанностей", — заявил Курти на брифинге в штаб-квартире партии в ночь на понедельник, он добавил, что удалось выстоять в "невиданной гибридной войне против нашей коалиции, где олигархи тратили деньги без счета, угрожали людям". Оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK) по результатам с 50,14 процента участков сократила отставание от радикального движения "Самоопределение" косовоалбанского "премьера". PDK, сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры — "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели — находятся под судом в Гааге за военные преступления, получает 22,68 процента. Умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,9 процента. Избирательный ценз преодолевает с 7,56 процента голосов и "Альянс за будущее Косово" Рамуша Харадиная — "экс-премьера" и бывшего полевого командира освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО.Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" получила все 10 мандатов из отведенных для сербского нацменьшинства в 120-местном "парламенте" Косово. Он заметил, что с нынешними итогами голосования Курти "теперь должен будет больше беспокоиться о своем сохранении на власти".На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в 2014 году "Сербский список" получил девять из десяти мест, отведенных сербскому нацменьшинству, как и в 2017 году, и вошла в правящую в Приштине коалицию. В 2019 году крупнейшей партии косовских сербов достались все десять из десяти мандатов, как и на выборах 2021 года, но в 2022 году она ушла в оппозицию.Остальные пять партий, представляющих косовских сербов, не имеют поддержки официального Белграда и строили кампанию на критике "Сербского списка".
https://ria.ru/20250210/kosovo-1998323606.html
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в мире, косово, белград (город), гаага, альбин курти, хашим тачи, александр вучич, нато
В мире, Косово, Белград (город), Гаага, Альбин Курти, Хашим Тачи, Александр Вучич, НАТО
"Премьер" Курти заявил о победе своей партии на выборах в Косово

Курти заявил о победе своей партии на выборах и о формировании правительства

© AP Photo / Visar KryeziuАльбин Курти
Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Visar Kryeziu
Альбин Курти . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово и лидер националистического движения "Самоопределение" Альбин Курти заявил о победе на выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства".
На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в воскресенье правом голоса обладали около 2 миллионов человек. Волеизъявление проходило без значимых инцидентов, косовоалбанская полиция задержала двух избирателей за фотографирование их собственных бюллетеней. За 120 мест в "заксобрании" Косово боролись 28 партий и движений.
Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Партия "премьера" Курти увеличила отрыв на выборах в Косово
01:47
Согласно данным Центральной избирательной комиссии с 73,04 процента участков, "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 41,99процента поддержки.
"Благодарю косовскую полицию, как и правоохранительные агентства и службы безопасности. Выборы были свободными, честными и (прошли – ред.) в порядке… Наша победившая коалиция будет формировать новое правительство и продолжит начатую работу и многое другое в рамках наших обязанностей", — заявил Курти на брифинге в штаб-квартире партии в ночь на понедельник, он добавил, что удалось выстоять в "невиданной гибридной войне против нашей коалиции, где олигархи тратили деньги без счета, угрожали людям".
Оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK) по результатам с 50,14 процента участков сократила отставание от радикального движения "Самоопределение" косовоалбанского "премьера".
В самопровозглашенной республике Косово открылись участки на выборах в парламент - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В самопровозглашенном Косово открылись участки на выборах в "парламент"
Вчера, 10:30
PDK, сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры — "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели — находятся под судом в Гааге за военные преступления, получает 22,68 процента. Умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,9 процента. Избирательный ценз преодолевает с 7,56 процента голосов и "Альянс за будущее Косово" Рамуша Харадиная — "экс-премьера" и бывшего полевого командира освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" получила все 10 мандатов из отведенных для сербского нацменьшинства в 120-местном "парламенте" Косово. Он заметил, что с нынешними итогами голосования Курти "теперь должен будет больше беспокоиться о своем сохранении на власти".
На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в 2014 году "Сербский список" получил девять из десяти мест, отведенных сербскому нацменьшинству, как и в 2017 году, и вошла в правящую в Приштине коалицию. В 2019 году крупнейшей партии косовских сербов достались все десять из десяти мандатов, как и на выборах 2021 года, но в 2022 году она ушла в оппозицию.
Остальные пять партий, представляющих косовских сербов, не имеют поддержки официального Белграда и строили кампанию на критике "Сербского списка".
Вид на столицу Косово - Приштину - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Спецпосланник Трампа заявил о низком уровне отношений с Косово
7 февраля, 16:35
 
В миреКосовоБелград (город)ГаагаАльбин КуртиХашим ТачиАлександр ВучичНАТО
 
 
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