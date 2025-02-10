https://ria.ru/20250210/kosovo-1998323606.html

Партия "премьера" Курти увеличила отрыв на выборах в Косово

Партия "премьера" Курти увеличила отрыв на выборах в Косово - РИА Новости, 10.02.2025

Партия "премьера" Курти увеличила отрыв на выборах в Косово

На выборах в самопровозглашенной республике Косово с 55,77%% голосов лидирует радикальное движение "Самоопределение" "премьера" Альбина Курти, известное... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T01:47:00+03:00

2025-02-10T01:47:00+03:00

2025-02-10T01:47:00+03:00

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БЕЛГРАД, 10 фев - РИА Новости. На выборах в самопровозглашенной республике Косово с 55,77%% голосов лидирует радикальное движение "Самоопределение" "премьера" Альбина Курти, известное трениями с Белградом и жесткой позицией в отношении косовских сербов, сообщила на официальном сайте Центральная избирательная комиссия (ЦИК), после чего страница перестала работать "из-за перегрузки". На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в воскресенье правом голоса обладали около 2 миллионов человек. Волеизъявление проходило без значимых инцидентов, косовоалбанская полиция задержала двух избирателей за фотографирование их собственных бюллетеней. За 120 мест в "заксобрании" Косово боролись 28 партий и движений. Согласно данным с 23,56% участков, движение "Самоопределение" (VV), известное радикально антисербской позицией, получает 55,77% голосов. После публикации этих данных сайт ЦИК завис, страница с результатами перестала открываться. Избирком выступил с заявлением о технической перегрузке интернет-ресурса. Помимо "Самоопределения", в парламент со стороны албанцев проходят и их оппоненты: с 25,39% голосов - Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, а также с 8,99% - умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK). Избирательный ценз преодолевает с 5% голосов "Альянс за будущее Косово" Рамуша Харадиная - "экс-премьера" и бывшего полевого командира освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО. Крупнейшая партия сербского нацменьшинства "Сербский список" получает, по этим данным, 1,15%, но как партия нацменьшинства она не должна преодолевать 5% ценз, по "конституции" сербскому нацменьшинству отведены 10 мест из 120 в косовском "парламенте", которые распределяются между сербскими партиями по итогам выборов.

https://ria.ru/20241227/kosovo-1991725499.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998014560.html

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в мире, косово, белград (город), гаага, альбин курти, хашим тачи, нато