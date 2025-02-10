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В Кировской области предложили ввести бесплатный проезд для беременных - РИА Новости, 10.02.2025
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16:53 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/kirov-1998454669.html
В Кировской области предложили ввести бесплатный проезд для беременных
В Кировской области предложили ввести бесплатный проезд для беременных - РИА Новости, 10.02.2025
В Кировской области предложили ввести бесплатный проезд для беременных
Бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных предложил ввести губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:53:00+03:00
2025-02-10T16:53:00+03:00
общество
кировская область
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных предложил ввести губернатор Кировской области Александр Соколов. "Для поддержки беременных женщин поручаю установить бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, вставших на учет по беременности", - заявил Соколов в понедельник на совещании в правительстве региона. Губернатор назвал поддержку семей одной из приоритетных задач правительства региона, отметив, что до конца июня в регионе будет разработана и принята программа "Семья и дети". "Мы должны сохранить все существующие меры поддержки семей. Особенно это касается мер, направленных на повышение рождаемости. Необходимо продолжить выплачивать "зарплату" мамам первенцев в прежнем объеме – 38 203 рубля ежемесячно. А мамам в возрасте до 24 лет, родившим первенца после 1 января 2025 года, увеличить эту ежемесячную выплату до 45 794 рублей", - отметил глава региона. По словам Соколова, такую "зарплату" за 2024–2025 годы получат 4,5 тысячи женщин, из них повышенную – 1 тысяча 100 молодых мам. Он напомнил, что в 2025 году в Кировской области был отменен критерий нуждаемости для многодетных семей. Теперь все жители региона, у которых трое и более детей, имеют право на все меры поддержки, предназначенные многодетным родителям. Таким образом, с этого года поддержку начали получать еще порядка 900 многодетных семей Кировской области.
https://ria.ru/20250105/posobie-1992612025.html
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общество, кировская область, александр соколов
Общество, Кировская область, Александр Соколов
В Кировской области предложили ввести бесплатный проезд для беременных

Кировский губернатор Соколов предложил ввести бесплатный проезд для беременных

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных предложил ввести губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Для поддержки беременных женщин поручаю установить бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, вставших на учет по беременности", - заявил Соколов в понедельник на совещании в правительстве региона.
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Губернатор назвал поддержку семей одной из приоритетных задач правительства региона, отметив, что до конца июня в регионе будет разработана и принята программа "Семья и дети".
"Мы должны сохранить все существующие меры поддержки семей. Особенно это касается мер, направленных на повышение рождаемости. Необходимо продолжить выплачивать "зарплату" мамам первенцев в прежнем объеме – 38 203 рубля ежемесячно. А мамам в возрасте до 24 лет, родившим первенца после 1 января 2025 года, увеличить эту ежемесячную выплату до 45 794 рублей", - отметил глава региона.
По словам Соколова, такую "зарплату" за 2024–2025 годы получат 4,5 тысячи женщин, из них повышенную – 1 тысяча 100 молодых мам.
Он напомнил, что в 2025 году в Кировской области был отменен критерий нуждаемости для многодетных семей. Теперь все жители региона, у которых трое и более детей, имеют право на все меры поддержки, предназначенные многодетным родителям. Таким образом, с этого года поддержку начали получать еще порядка 900 многодетных семей Кировской области.
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ОбществоКировская областьАлександр Соколов
 
 
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