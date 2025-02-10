https://ria.ru/20250210/kiberprestupniki-1998447084.html

В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными

В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными - РИА Новости, 10.02.2025

В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными

Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:14:00+03:00

2025-02-10T16:14:00+03:00

2025-02-10T16:14:00+03:00

россия

общество

технологии

владимир кошелев

госдума рф

кибербезопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, это повысит цифровую грамотность населения. Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками. "На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. Поэтому ко второму чтению необходимо прорабатывать вопрос о том, чтобы судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам", - сказал Кошелев. Парламентарий добавил, что люди должны проявлять бдительность во всём, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.

https://ria.ru/20250210/shtrafy-1998446564.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, технологии, владимир кошелев, госдума рф, кибербезопасность