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В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными - РИА Новости, 10.02.2025
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16:14 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/kiberprestupniki-1998447084.html
В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными
В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными - РИА Новости, 10.02.2025
В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными
Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:14:00+03:00
2025-02-10T16:14:00+03:00
россия
общество
технологии
владимир кошелев
госдума рф
кибербезопасность
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, это повысит цифровую грамотность населения. Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками. "На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. Поэтому ко второму чтению необходимо прорабатывать вопрос о том, чтобы судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам", - сказал Кошелев. Парламентарий добавил, что люди должны проявлять бдительность во всём, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.
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россия, общество, технологии, владимир кошелев, госдума рф, кибербезопасность
Россия, Общество, Технологии, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Кибербезопасность
В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными

В ГД предложили сделать процессы над киберпреступниками гласными и публичными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, это повысит цифровую грамотность населения.
Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками.
«
"На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. Поэтому ко второму чтению необходимо прорабатывать вопрос о том, чтобы судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам", - сказал Кошелев.
Парламентарий добавил, что люди должны проявлять бдительность во всём, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Госдуме предложили жестче наказывать чиновников за оскорбления граждан
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РоссияОбществоТехнологииВладимир КошелевГосдума РФКибербезопасность
 
 
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