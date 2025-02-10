https://ria.ru/20250210/kiberprestupniki-1998447084.html
В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными
В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными - РИА Новости, 10.02.2025
В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными
Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:14:00+03:00
2025-02-10T16:14:00+03:00
2025-02-10T16:14:00+03:00
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кибербезопасность
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, это повысит цифровую грамотность населения. Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками. "На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. Поэтому ко второму чтению необходимо прорабатывать вопрос о том, чтобы судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам", - сказал Кошелев. Парламентарий добавил, что люди должны проявлять бдительность во всём, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия.
https://ria.ru/20250210/shtrafy-1998446564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, технологии, владимир кошелев, госдума рф, кибербезопасность
Россия, Общество, Технологии, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Кибербезопасность
В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными
В ГД предложили сделать процессы над киберпреступниками гласными и публичными