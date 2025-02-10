https://ria.ru/20250210/kazan-1998347279.html
В Казани при пожаре погибли девочка и женщина
В Казани при пожаре погибли девочка и женщина - РИА Новости, 10.02.2025
В Казани при пожаре погибли девочка и женщина
Девочка и женщина погибли при пожаре в квартире 16-этажного дома в Казани, сообщает ГУМЧС по Татарстану. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:56:00+03:00
2025-02-10T09:56:00+03:00
2025-02-10T10:03:00+03:00
происшествия
казань
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УФА, 10 фев – РИА Новости. Девочка и женщина погибли при пожаре в квартире 16-этажного дома в Казани, сообщает ГУМЧС по Татарстану. По данным ведомства, в доме на улице Гаврилова загорелась квартира на шестом этаже. "В ходе тушения пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни, передали бригаде скорой медицинской помощи. После реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть 12-летней девочки и 41-летней женщины", - говорится в релизе. В ведомстве уточнили, что из соседних квартир на этом этаже пожарные спасли и вывели при помощи дыхательных масок 6 человек, в том числе 2 детей. "В результате пожара сгорели вещи в квартире на предварительной площади 40 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении родственника погибших", - добавили региональные спасатели.
https://ria.ru/20250210/njagan-1998339930.html
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происшествия, казань
В Казани при пожаре погибли девочка и женщина
В Казани при пожаре в многоэтажке погибли девочка и женщина
УФА, 10 фев – РИА Новости.
Девочка и женщина погибли при пожаре в квартире 16-этажного дома в Казани, сообщает ГУМЧС по Татарстану.
По данным ведомства, в доме на улице Гаврилова загорелась квартира на шестом этаже.
"В ходе тушения пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни, передали бригаде скорой медицинской помощи. После реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть 12-летней девочки и 41-летней женщины", - говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что из соседних квартир на этом этаже пожарные спасли и вывели при помощи дыхательных масок 6 человек, в том числе 2 детей.
"В результате пожара сгорели вещи в квартире на предварительной площади 40 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении родственника погибших", - добавили региональные спасатели.