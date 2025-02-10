https://ria.ru/20250210/izrail-1998492054.html

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки о перемирии

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки о перемирии - РИА Новости, 10.02.2025

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки о перемирии

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) быть готовой к любому сценарию в связи с нарушением условий сделки по Газе со... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:49:00+03:00

2025-02-10T19:49:00+03:00

2025-02-10T20:33:00+03:00

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

исраэль кац

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) быть готовой к любому сценарию в связи с нарушением условий сделки по Газе со стороны палестинского движения ХАМАС."Заявление ХАМАС о прекращении освобождения израильских похищенных является полным нарушением соглашения о прекращении огня и сделки по освобождению заложников. Я отдал приказал Армии обороны Израиля подготовиться к любым возможным сценариям в Газе и защитить населенные пункты. Мы не позволим событиям 7 октября (2023 года. — Прим. ред.) повториться", — заявил он. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда сообщил, что движение отложит запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения по сектору Газа. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начала покидать позиции внутри него.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250210/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал), ближний восток