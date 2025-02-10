https://ria.ru/20250210/izrail-1998492054.html
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки о перемирии
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки о перемирии - РИА Новости, 10.02.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки о перемирии
Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) быть готовой к любому сценарию в связи с нарушением условий сделки по Газе со... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:49:00+03:00
2025-02-10T19:49:00+03:00
2025-02-10T20:33:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
исраэль кац
армия обороны израиля (цахал)
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993977674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf25d88b5b78519c1ad6dd83f37f2b22.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) быть готовой к любому сценарию в связи с нарушением условий сделки по Газе со стороны палестинского движения ХАМАС."Заявление ХАМАС о прекращении освобождения израильских похищенных является полным нарушением соглашения о прекращении огня и сделки по освобождению заложников. Я отдал приказал Армии обороны Израиля подготовиться к любым возможным сценариям в Газе и защитить населенные пункты. Мы не позволим событиям 7 октября (2023 года. — Прим. ред.) повториться", — заявил он. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда сообщил, что движение отложит запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения по сектору Газа. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начала покидать позиции внутри него.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250210/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250210/gaza-1998441596.html
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993977674_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_1f4b2af96e5f31ae98d878e1d845668e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал), ближний восток
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Исраэль Кац, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ближний Восток
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки о перемирии
ЦАХАЛ получила приказ быть готовой к любому сценарию из-за действий ХАМАС
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) быть готовой к любому сценарию в связи с нарушением условий сделки по Газе со стороны палестинского движения ХАМАС.
«
"Заявление ХАМАС о прекращении освобождения израильских похищенных является полным нарушением соглашения о прекращении огня и сделки по освобождению заложников. Я отдал приказал Армии обороны Израиля подготовиться к любым возможным сценариям в Газе и защитить населенные пункты. Мы не позволим событиям 7 октября (2023 года. — Прим. ред.) повториться", — заявил он.
Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда сообщил, что движение отложит запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения по сектору Газа.
В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива
с доставкой гуманитарной помощи в анклав.
Перемирие на Ближнем Востоке
С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.
За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начала покидать позиции внутри него.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США
, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.