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В Ижевске пьяная девушка устроила дебош в такси
В Ижевске пьяная девушка устроила дебош в такси - РИА Новости, 10.02.2025
В Ижевске пьяная девушка устроила дебош в такси
Полиция проверяет инцидент, случившийся в такси в Ижевске, где пассажирка напала на водителя, угрожала ему своим мужем, "который на СВО", а затем избила... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:54:00+03:00
2025-02-10T18:54:00+03:00
2025-02-10T18:54:00+03:00
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УФА, 10 фев – РИА новости. Полиция проверяет инцидент, случившийся в такси в Ижевске, где пассажирка напала на водителя, угрожала ему своим мужем, "который на СВО", а затем избила подругу, пытавшуюся защитить таксиста. В местных пабликах соцсетей появилась видеозапись с камеры наблюдения из салона такси. На кадрах видно, как девушка на заднем сиденье машины ведет себя неадекватно: кричит на водителя, бьет его по голове, затем начинает пинать. Девушка сначала угрожает мужчине судом, вспоминает, что дома ее ждет маленький ребенок, затем начинает угрожать мужем, который, по ее словам, участвует в спецоперации. Позже дебоширка начинает телефоном по голове бить свою подругу за то, что она заступилась за таксиста. В соцсетях сообщают, что девушка хулиганила из-за того, что произвела онлайн-оплату за проезд не по номеру водителя. "Сообщение по данному факту зарегистрировано в дежурной части УМВД России по г. Ижевску, сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции.
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происшествия, ижевск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Ижевск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Ижевске пьяная девушка устроила дебош в такси
В Ижевске пьяная девушка напала на водителя такси, а затем избила подругу
УФА, 10 фев – РИА новости. Полиция проверяет инцидент, случившийся в такси в Ижевске, где пассажирка напала на водителя, угрожала ему своим мужем, "который на СВО", а затем избила подругу, пытавшуюся защитить таксиста.
В местных пабликах соцсетей появилась видеозапись с камеры наблюдения из салона такси. На кадрах видно, как девушка на заднем сиденье машины ведет себя неадекватно: кричит на водителя, бьет его по голове, затем начинает пинать. Девушка сначала угрожает мужчине судом, вспоминает, что дома ее ждет маленький ребенок, затем начинает угрожать мужем, который, по ее словам, участвует в спецоперации. Позже дебоширка начинает телефоном по голове бить свою подругу за то, что она заступилась за таксиста. В соцсетях сообщают, что девушка хулиганила из-за того, что произвела онлайн-оплату за проезд не по номеру водителя.
"Сообщение по данному факту зарегистрировано в дежурной части УМВД России
по г. Ижевску, сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции.