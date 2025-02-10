Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК объявит новую европейскую стратегию по ИИ, заявил Макрон - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/ii-1998505781.html
Глава ЕК объявит новую европейскую стратегию по ИИ, заявил Макрон
Глава ЕК объявит новую европейскую стратегию по ИИ, заявил Макрон - РИА Новости, 10.02.2025
Глава ЕК объявит новую европейскую стратегию по ИИ, заявил Макрон
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит во вторник новую европейскую стратегию по искусственному интеллекту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:03:00+03:00
2025-02-10T22:03:00+03:00
технологии
франция
париж
европа
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
airbus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995856982_302:55:2551:1320_1920x0_80_0_0_fe9215210ea1d6976b68c2f0b81b358d.jpg
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит во вторник новую европейскую стратегию по искусственному интеллекту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на проходящем в Париже саммите по искусственному интеллекту. "Для меня этот саммит не просто возможность объявить о множестве инвестиций во Францию. Это пробуждение европейской стратегии. Завтра госпожа фон дер Ляйен объявит европейскую стратегию по искусственному интеллекту", - сказал Макрон на закрытии первого дня саммита. Трансляция велась на YouTube-канале МИД Франции. По его словам, новая стратегия должна позволить ускорить развитие ИИ-сектора, упростить его регулирование и укрепить единый рынок. В частности, как утверждает Макрон, инвесторы обвиняют европейский рынок в медлительности из-за бюрократии. "Я получил сообщение от инвесторов. Я им сегодня сказал, что мы примем стратегию, к которой прибегли в отношении Собора Парижской Богоматери", - добавил он. Макрон отметил, что примененный к реконструкции собора подход, при котором были упрощены процедуры и централизовано управление проектом, будет использоваться для строительства дата-центров, выдачи разрешений по выходу на рынок и в отношении ИИ. Ранее на полях саммита 60 крупнейших международных компаний объявили о создании коалиции по разработке инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе. В нее вошли компании Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens, Spotify, Mistral AI, TotalEnergies, EDF, Philips, SAAB, Lufthansa и другие, а также ряд крупных банков. Кроме того, накануне президент Франции Эммануэль Макрон накануне объявил об инвестициях в развитие технологий ИИ во Франции размере 109 миллиардов евро.
https://ria.ru/20240906/konventsiya-1971170730.html
https://ria.ru/20241211/putin-1988668791.html
франция
париж
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995856982_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_861eb23bf45564664252945f3703e4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, франция, париж, европа, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, airbus, siemens, mercedes
Технологии, Франция, Париж, Европа, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Airbus, Siemens, Mercedes
Глава ЕК объявит новую европейскую стратегию по ИИ, заявил Макрон

Макрон: фон дер Ляйен объявит новую европейскую стратегию по ИИ во вторник

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит во вторник новую европейскую стратегию по искусственному интеллекту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на проходящем в Париже саммите по искусственному интеллекту.
«
"Для меня этот саммит не просто возможность объявить о множестве инвестиций во Францию. Это пробуждение европейской стратегии. Завтра госпожа фон дер Ляйен объявит европейскую стратегию по искусственному интеллекту", - сказал Макрон на закрытии первого дня саммита. Трансляция велась на YouTube-канале МИД Франции.
Робот - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте
6 сентября 2024, 19:36
По его словам, новая стратегия должна позволить ускорить развитие ИИ-сектора, упростить его регулирование и укрепить единый рынок.
В частности, как утверждает Макрон, инвесторы обвиняют европейский рынок в медлительности из-за бюрократии.
«
"Я получил сообщение от инвесторов. Я им сегодня сказал, что мы примем стратегию, к которой прибегли в отношении Собора Парижской Богоматери", - добавил он.
Макрон отметил, что примененный к реконструкции собора подход, при котором были упрощены процедуры и централизовано управление проектом, будет использоваться для строительства дата-центров, выдачи разрешений по выходу на рынок и в отношении ИИ.
Ранее на полях саммита 60 крупнейших международных компаний объявили о создании коалиции по разработке инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе. В нее вошли компании Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens, Spotify, Mistral AI, TotalEnergies, EDF, Philips, SAAB, Lufthansa и другие, а также ряд крупных банков.
Кроме того, накануне президент Франции Эммануэль Макрон накануне объявил об инвестициях в развитие технологий ИИ во Франции размере 109 миллиардов евро.
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин отметил внимание президента ОАЭ к развитию ИИ
11 декабря 2024, 18:35
 
ТехнологииФранцияПарижЕвропаЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияAirbusSiemensMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала