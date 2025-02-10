Глава ЕК объявит новую европейскую стратегию по ИИ, заявил Макрон
Макрон: фон дер Ляйен объявит новую европейскую стратегию по ИИ во вторник
© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит во вторник новую европейскую стратегию по искусственному интеллекту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на проходящем в Париже саммите по искусственному интеллекту.
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"Для меня этот саммит не просто возможность объявить о множестве инвестиций во Францию. Это пробуждение европейской стратегии. Завтра госпожа фон дер Ляйен объявит европейскую стратегию по искусственному интеллекту", - сказал Макрон на закрытии первого дня саммита. Трансляция велась на YouTube-канале МИД Франции.
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По его словам, новая стратегия должна позволить ускорить развитие ИИ-сектора, упростить его регулирование и укрепить единый рынок.
В частности, как утверждает Макрон, инвесторы обвиняют европейский рынок в медлительности из-за бюрократии.
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"Я получил сообщение от инвесторов. Я им сегодня сказал, что мы примем стратегию, к которой прибегли в отношении Собора Парижской Богоматери", - добавил он.
Макрон отметил, что примененный к реконструкции собора подход, при котором были упрощены процедуры и централизовано управление проектом, будет использоваться для строительства дата-центров, выдачи разрешений по выходу на рынок и в отношении ИИ.
Ранее на полях саммита 60 крупнейших международных компаний объявили о создании коалиции по разработке инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе. В нее вошли компании Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens, Spotify, Mistral AI, TotalEnergies, EDF, Philips, SAAB, Lufthansa и другие, а также ряд крупных банков.
Кроме того, накануне президент Франции Эммануэль Макрон накануне объявил об инвестициях в развитие технологий ИИ во Франции размере 109 миллиардов евро.
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