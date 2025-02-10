https://ria.ru/20250210/ii-1998505781.html

Глава ЕК объявит новую европейскую стратегию по ИИ, заявил Макрон

Глава ЕК объявит новую европейскую стратегию по ИИ, заявил Макрон - РИА Новости, 10.02.2025

Глава ЕК объявит новую европейскую стратегию по ИИ, заявил Макрон

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит во вторник новую европейскую стратегию по искусственному интеллекту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T22:03:00+03:00

2025-02-10T22:03:00+03:00

2025-02-10T22:03:00+03:00

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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит во вторник новую европейскую стратегию по искусственному интеллекту, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на проходящем в Париже саммите по искусственному интеллекту. "Для меня этот саммит не просто возможность объявить о множестве инвестиций во Францию. Это пробуждение европейской стратегии. Завтра госпожа фон дер Ляйен объявит европейскую стратегию по искусственному интеллекту", - сказал Макрон на закрытии первого дня саммита. Трансляция велась на YouTube-канале МИД Франции. По его словам, новая стратегия должна позволить ускорить развитие ИИ-сектора, упростить его регулирование и укрепить единый рынок. В частности, как утверждает Макрон, инвесторы обвиняют европейский рынок в медлительности из-за бюрократии. "Я получил сообщение от инвесторов. Я им сегодня сказал, что мы примем стратегию, к которой прибегли в отношении Собора Парижской Богоматери", - добавил он. Макрон отметил, что примененный к реконструкции собора подход, при котором были упрощены процедуры и централизовано управление проектом, будет использоваться для строительства дата-центров, выдачи разрешений по выходу на рынок и в отношении ИИ. Ранее на полях саммита 60 крупнейших международных компаний объявили о создании коалиции по разработке инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в Европе. В нее вошли компании Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens, Spotify, Mistral AI, TotalEnergies, EDF, Philips, SAAB, Lufthansa и другие, а также ряд крупных банков. Кроме того, накануне президент Франции Эммануэль Макрон накануне объявил об инвестициях в развитие технологий ИИ во Франции размере 109 миллиардов евро.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, франция, париж, европа, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, airbus, siemens, mercedes