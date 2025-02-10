https://ria.ru/20250210/gvatemala-1998459831.html
В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек
В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек - РИА Новости, 10.02.2025
В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек
Автобус рухнул с моста в реку в столице Гватемалы, погибли более 30 человек, сообщает местное издание Prensa Libre со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:11:00+03:00
2025-02-10T17:11:00+03:00
2025-02-10T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автобус рухнул с моста в реку в столице Гватемалы, погибли более 30 человек, сообщает местное издание Prensa Libre со ссылкой на спасателей. Сообщается, что автобус следовал в столицу из муниципалитета Сан-Кристобаль-Акасагуастлан в департаменте Эль-Прогресо. На данный момент сообщается о по меньшей мере 31 погибшем и нескольких раненых в критическом состоянии. Спасатели работают над поиском оставшихся в живых людей. Число погибших может возрасти.
https://ria.ru/20241113/pakistan-1983420424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гватемала (республика)
В мире, Гватемала (республика)
В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек
В Гватемале автобус упал с моста в реку, погибли более 30 человек