Рейтинг@Mail.ru
В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/gvatemala-1998459831.html
В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек
В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек - РИА Новости, 10.02.2025
В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек
Автобус рухнул с моста в реку в столице Гватемалы, погибли более 30 человек, сообщает местное издание Prensa Libre со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:11:00+03:00
2025-02-10T17:11:00+03:00
в мире
гватемала (республика)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автобус рухнул с моста в реку в столице Гватемалы, погибли более 30 человек, сообщает местное издание Prensa Libre со ссылкой на спасателей. Сообщается, что автобус следовал в столицу из муниципалитета Сан-Кристобаль-Акасагуастлан в департаменте Эль-Прогресо. На данный момент сообщается о по меньшей мере 31 погибшем и нескольких раненых в критическом состоянии. Спасатели работают над поиском оставшихся в живых людей. Число погибших может возрасти.
https://ria.ru/20241113/pakistan-1983420424.html
гватемала (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гватемала (республика)
В мире, Гватемала (республика)
В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек

В Гватемале автобус упал с моста в реку, погибли более 30 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автобус рухнул с моста в реку в столице Гватемалы, погибли более 30 человек, сообщает местное издание Prensa Libre со ссылкой на спасателей.
Сообщается, что автобус следовал в столицу из муниципалитета Сан-Кристобаль-Акасагуастлан в департаменте Эль-Прогресо.
На данный момент сообщается о по меньшей мере 31 погибшем и нескольких раненых в критическом состоянии.
Спасатели работают над поиском оставшихся в живых людей. Число погибших может возрасти.
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
CМИ: свадьба в Пакистане обернулась трагической гибелью 22 человек
13 ноября 2024, 04:42
 
В миреГватемала (республика)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала