https://ria.ru/20250210/gvatemala-1998459831.html

В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек

В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек - РИА Новости, 10.02.2025

В Гватемале автобус рухнул в реку, погибли более 30 человек

Автобус рухнул с моста в реку в столице Гватемалы, погибли более 30 человек, сообщает местное издание Prensa Libre со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:11:00+03:00

2025-02-10T17:11:00+03:00

2025-02-10T17:11:00+03:00

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гватемала (республика)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автобус рухнул с моста в реку в столице Гватемалы, погибли более 30 человек, сообщает местное издание Prensa Libre со ссылкой на спасателей. Сообщается, что автобус следовал в столицу из муниципалитета Сан-Кристобаль-Акасагуастлан в департаменте Эль-Прогресо. На данный момент сообщается о по меньшей мере 31 погибшем и нескольких раненых в критическом состоянии. Спасатели работают над поиском оставшихся в живых людей. Число погибших может возрасти.

https://ria.ru/20241113/pakistan-1983420424.html

гватемала (республика)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гватемала (республика)