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Житель Курска получил 20,5 года тюрьмы по делу о госизмене и диверсии - РИА Новости, 10.02.2025
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14:35 10.02.2025 (обновлено: 15:13 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/gosizmena-1998421616.html
Житель Курска получил 20,5 года тюрьмы по делу о госизмене и диверсии
Житель Курска получил 20,5 года тюрьмы по делу о госизмене и диверсии - РИА Новости, 10.02.2025
Житель Курска получил 20,5 года тюрьмы по делу о госизмене и диверсии
Обвиняемому в госизмене и диверсии жителю Курска Максиму Москалеву, который сотрудничал с ГУР МО Украины, назначено 20,5 года лишения свободы, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:35:00+03:00
2025-02-10T15:13:00+03:00
россия
происшествия
курск
украина
курская область
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КУРСК, 10 фев - РИА Новости. Обвиняемому в госизмене и диверсии жителю Курска Максиму Москалеву, который сотрудничал с ГУР МО Украины, назначено 20,5 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе объединённой судебной системы Курской области."Курский областной суд признал Максима Москалева, не имеющего официальных источников дохода, судимого, виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, совершенном в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, организованной группой", - сообщила пресс-служба судов.Отмечается, что дело рассматривалось судом в закрытом судебном заседании, подсудимый признал вину, в последнем слове выразил сожаления в содеянном, принёс извинения."Курский областной суд по совокупности двух преступлений, с учетом предыдущего приговора, окончательно назначил Москалеву наказание в виде 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока - в ИК строгого режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в прокуратуре Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Курска. По материалам следствия, мужчина через мессенджер вступил в тайное сотрудничество с представителем военной разведки Украины. Выполняя задание представителя иностранной спецслужбы, он сделал фотографию вблизи одного из военных комиссариатов и отправил ее инициатору. Кроме того, в период с 25 по 27 января 2024 года, используя полученные от куратора географические координаты, фигурант поджег объект транспортной инфраструктуры."По указанию куратора подсудимый поджог релейный шкаф, установленный вблизи железнодорожных путей на территории города Курск... За совершение указанных действий Москалев получил вознаграждение в сумме 45 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Курской области.
https://ria.ru/20250207/novosibirsk-1997932955.html
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россия, происшествия, курск, украина, курская область
Россия, Происшествия, Курск, Украина, Курская область
Житель Курска получил 20,5 года тюрьмы по делу о госизмене и диверсии

Обвиняемому в диверсии жителю Курска, работавшему на Киев, дали 20,5 года тюрьмы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КУРСК, 10 фев - РИА Новости. Обвиняемому в госизмене и диверсии жителю Курска Максиму Москалеву, который сотрудничал с ГУР МО Украины, назначено 20,5 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе объединённой судебной системы Курской области.
"Курский областной суд признал Максима Москалева, не имеющего официальных источников дохода, судимого, виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, совершенном в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, организованной группой", - сообщила пресс-служба судов.
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Отмечается, что дело рассматривалось судом в закрытом судебном заседании, подсудимый признал вину, в последнем слове выразил сожаления в содеянном, принёс извинения.
"Курский областной суд по совокупности двух преступлений, с учетом предыдущего приговора, окончательно назначил Москалеву наказание в виде 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока - в ИК строгого режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в прокуратуре Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Курска. По материалам следствия, мужчина через мессенджер вступил в тайное сотрудничество с представителем военной разведки Украины. Выполняя задание представителя иностранной спецслужбы, он сделал фотографию вблизи одного из военных комиссариатов и отправил ее инициатору. Кроме того, в период с 25 по 27 января 2024 года, используя полученные от куратора географические координаты, фигурант поджег объект транспортной инфраструктуры.
"По указанию куратора подсудимый поджог релейный шкаф, установленный вблизи железнодорожных путей на территории города Курск... За совершение указанных действий Москалев получил вознаграждение в сумме 45 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Курской области.
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