Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998505137.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.02.2025
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ, семь жилых домостроений и котельная повреждены в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:56:00+03:00
2025-02-10T21:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ, семь жилых домостроений и котельная повреждены в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, получили повреждения семь жилых домостроений в Никитовском, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки, а также объект гражданской инфраструктуры (котельная) в Никитовском районе Горловки. "Со стороны ВФУ совершены более 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - отметил глава ДНР.
https://ria.ru/20250210/vsu-1998488174.html
https://ria.ru/20250210/vsu-1998474970.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ, семь жилых домостроений и котельная повреждены в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал водитель
Вчера, 19:15
Кроме того, получили повреждения семь жилых домостроений в Никитовском, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки, а также объект гражданской инфраструктуры (котельная) в Никитовском районе Горловки.
"Со стороны ВФУ совершены более 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - отметил глава ДНР.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
ВСУ дважды в понедельник пытались атаковать Энергодар
Вчера, 18:03
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала