https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998505137.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.02.2025

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ, семь жилых домостроений и котельная повреждены в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T21:56:00+03:00

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2025-02-10T21:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ, семь жилых домостроений и котельная повреждены в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, получили повреждения семь жилых домостроений в Никитовском, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки, а также объект гражданской инфраструктуры (котельная) в Никитовском районе Горловки. "Со стороны ВФУ совершены более 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - отметил глава ДНР.

https://ria.ru/20250210/vsu-1998488174.html

https://ria.ru/20250210/vsu-1998474970.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия