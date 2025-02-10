https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998505137.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.02.2025
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ, семь жилых домостроений и котельная повреждены в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:56:00+03:00
2025-02-10T21:56:00+03:00
2025-02-10T21:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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денис пушилин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ, семь жилых домостроений и котельная повреждены в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В Центрально-Городском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа тяжелые ранения получил мужчина 1959 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, получили повреждения семь жилых домостроений в Никитовском, Калининском и Центрально-Городском районах Горловки, а также объект гражданской инфраструктуры (котельная) в Никитовском районе Горловки. "Со стороны ВФУ совершены более 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - отметил глава ДНР.
https://ria.ru/20250210/vsu-1998488174.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель