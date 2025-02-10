https://ria.ru/20250210/gladkov-1998373059.html

Гладков рассказал о поддержке белгородских начинающих предпринимателей

Гладков рассказал о поддержке белгородских начинающих предпринимателей - РИА Новости, 10.02.2025

Гладков рассказал о поддержке белгородских начинающих предпринимателей

Общий призовой фонд проектов, направленных на развитие предпринимательства в Белгородской области, составит более 100 миллионов рублей, необходимо проработать... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:03:00+03:00

2025-02-10T12:03:00+03:00

2025-02-10T14:12:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

поддержка бизнеса

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БЕЛГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Общий призовой фонд проектов, направленных на развитие предпринимательства в Белгородской области, составит более 100 миллионов рублей, необходимо проработать программу наставничества для молодых предпринимателей и показать им лучшие практики, реализованные в стране и за рубежом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства главе региона доложили о ходе реализации в 2025 году проектов "Новые возможности" и "Ты в ДЕЛЕ", а также о запуске проектов в сферах ИТ и общественного питания в части мясной гастрономии, вовлекающих активных белгородцев в предпринимательское сообщество. В феврале планируется старт седьмого потока программы обучения для начинающих предпринимателей "Новые возможности". В этом году в проекте изменится структура номинаций и увеличится до 40 количество победителей конкурса бизнес-идей, а его призовой фонд составит 45 миллионов рублей. В этом потоке добавится новое направление "Креативные индустрии": его участниками статут бизнес-проекты, связанные с арт-индустрией, народным художественным промыслом и т.д. По инициативе главы региона из "Новых возможностей" в отдельные полноценные проекты выводится ИТ-сфера и сфера общественного питания в части мясной гастрономии. На середину марта запланирован запуск проекта "Вкус Белогорья", финалисты которого получат гранты на покупку фудтраков с необходимым оборудованием. На эти цели планируют направить 30 миллионов руб. А этой осенью запустится "Техностарт" – региональный акселератор стартапов в сфере высоких технологий с аналогичным призовым фондом. Участники получат доступ к инфраструктуре, лабораториям, которые могут понадобиться при создании своего дела. Глава региона получил предусмотреть отдельные направления, которые помогут детям и взрослым узнать о других региональных проектах для молодых людей и взрослых, которые развивают предпринимательскую деятельность. "Нужны касания между проектами, например, проект "Ты в ДЕЛЕ!" должен в любом случае касаться как "Вкуса Белогорья", так и "Техностарта". Дети должны иметь возможность видеть, какие шаги они могут делать дальше… Важно, чтобы мы детям и другим участникам показывали всю линейку наших проектов, дать начинающим предпринимателям истории успеха, как от идеи перейти к успешному бизнесу", - подчеркнул Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Также губернатор поручил дополнительно проработать образовательную программу и систему наставничества для участников конкурса. "Я предлагаю поваров и шеф-поваров с именами приглашать из-за рубежа. Нужны звёзды, которые создают дополнительную мотивацию. Вашему направлению предлагаю с финалистами проекта "Вкус Белогорья" сформировать поездки в другие регионы, где чётко сформированы элементы регионального вкуса, исходя из традиций и особенностей", — отметил глава региона. Особое внимание профильного министерства к продолжению проекта "Время своих героев", который позволит ветеранам специальной военной операции и их семьям получить навыки предпринимательской деятельности. Запуск второго потока будет объявлен в конце мая 2025 года. Также получит продолжение востребованный среди белгородских подростков проект "Ты в ДЕЛЕ!". Совместно с министерством образования он пополнится серией деловых игр в учебных заведениях и детских лагерях, способствующих вовлечению ребят в бизнес-среду. Новый поток планируется запустить 1 сентября 2025 года. По итогам проекта участники пройдут стажировки на базе лучших предприятий Белгородской области и России по выбранным направлениям. И ещё одна инициатива главы региона также будет реализована в Белгородской области в этом году. Речь о создании единой коммуникационной и обучающей площадке "Бизнес Взлёт" для действующих предпринимателей. Её первыми участниками станут выпускники "Новых возможностей". Запуск проекта запланирован на август 2025 года.

https://ria.ru/20250207/belgorod-1997931647.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, поддержка бизнеса