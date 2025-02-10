https://ria.ru/20250210/gazifikatsiya-1998463795.html

Рязанская область получит более 23 млн руб на социальную газификацию

Рязанская область получит более 23 млн руб на социальную газификацию - РИА Новости, 10.02.2025

Рязанская область получит более 23 млн руб на социальную газификацию

Рязанская область получит более 23 миллионов рублей федеральных средств для заключения договоров на догазификацию с 247 семьями, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:25:00+03:00

2025-02-10T17:25:00+03:00

2025-02-10T17:25:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Рязанская область получит более 23 миллионов рублей федеральных средств для заключения договоров на догазификацию с 247 семьями, сообщил губернатор Павел Малков. "Рязанская область получит более 23 млн рублей на социальную газификацию. Субсидия одобрена комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. На эти средства планируем заключить комплексные договоры на догазификацию с 247 рязанскими семьями", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, дополнительную поддержку на покупку и установку оборудования получат участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, семьи с низким доходом, многодетные семьи, бойцы, участвующие в спецоперации. Всего, по словам Павла Малкова, рязанцы подали почти 12 тысяч заявок на подключение к газовой сети. Из них исполнено более 11 тысяч. Как подчеркнул председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров, слова которого приводятся в сообщении правительства региона, программа социальной газификации реализуется в регионах с 2021 года. "Проект инициирован президентом РФ В.В. Путиным. Благодаря этой программе миллионы семей в России получили газ. При этом федеральный центр частично компенсирует регионам расходы на помощь льготным категориям граждан. Не менее важно, что программа социальной газификации по поручению нашего президента стала бессрочной. В проект вошли социальные объекты: детсады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в уже газифицированных населенных пунктах", – цитирует Макарова пресс-служба правительства Рязанской области.

https://ria.ru/20250206/shkoly-1997738933.html

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россия, рязанская область, павел малков, андрей макаров, госдума рф