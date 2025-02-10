https://ria.ru/20250210/gaza-1998441596.html

В Израиле обсудят дальнейшие переговоры по Газе во вторник

В Израиле обсудят дальнейшие переговоры по Газе во вторник - РИА Новости, 10.02.2025

В Израиле обсудят дальнейшие переговоры по Газе во вторник

Израильская переговорная группа вернулась из Дохи, военно-политический кабинет Израиля во вторник обсудит дальнейшие переговоры по урегулированию в секторе... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:51:00+03:00

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2025-02-10T15:56:00+03:00

в мире

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

израиль

доха

катар

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Израильская переговорная группа вернулась из Дохи, военно-политический кабинет Израиля во вторник обсудит дальнейшие переговоры по урегулированию в секторе Газа, сообщил РИА Новости советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман."Израильская переговорная группа вернулась из Катара. Завтра должно состояться заседание военно-политического кабинета, где будут обсуждаться дальнейшие переговоры с посредниками", - заявил Гендельман.В выходные премьер Биньямин Нетаньяху санкционировал отъезд израильской делегации в Катар на дальнейшие переговоры с посредниками по перемирию в секторе Газа. В соответствии с соглашением, которое было достигнуто 19 января, на прошлой неделе в Дохе должны были начаться переговоры по второму этапу сделки с палестинским движением ХАМАС, однако этого не произошло.

https://ria.ru/20250210/erdogan-1998405112.html

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в мире, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, доха, катар