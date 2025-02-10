Рейтинг@Mail.ru
В Израиле обсудят дальнейшие переговоры по Газе во вторник - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 10.02.2025 (обновлено: 15:56 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/gaza-1998441596.html
В Израиле обсудят дальнейшие переговоры по Газе во вторник
В Израиле обсудят дальнейшие переговоры по Газе во вторник - РИА Новости, 10.02.2025
В Израиле обсудят дальнейшие переговоры по Газе во вторник
Израильская переговорная группа вернулась из Дохи, военно-политический кабинет Израиля во вторник обсудит дальнейшие переговоры по урегулированию в секторе... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:51:00+03:00
2025-02-10T15:56:00+03:00
в мире
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
доха
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b66e386dd8b24e1d9c27e349b148410.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Израильская переговорная группа вернулась из Дохи, военно-политический кабинет Израиля во вторник обсудит дальнейшие переговоры по урегулированию в секторе Газа, сообщил РИА Новости советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман."Израильская переговорная группа вернулась из Катара. Завтра должно состояться заседание военно-политического кабинета, где будут обсуждаться дальнейшие переговоры с посредниками", - заявил Гендельман.В выходные премьер Биньямин Нетаньяху санкционировал отъезд израильской делегации в Катар на дальнейшие переговоры с посредниками по перемирию в секторе Газа. В соответствии с соглашением, которое было достигнуто 19 января, на прошлой неделе в Дохе должны были начаться переговоры по второму этапу сделки с палестинским движением ХАМАС, однако этого не произошло.
https://ria.ru/20250210/erdogan-1998405112.html
израиль
доха
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_c349d172acc993e30fb81016f0cc25fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, доха, катар
В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Доха, Катар
В Израиле обсудят дальнейшие переговоры по Газе во вторник

Правительство Израиля обсудит дальнейшие переговоры по Газе во вторник

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Израильская переговорная группа вернулась из Дохи, военно-политический кабинет Израиля во вторник обсудит дальнейшие переговоры по урегулированию в секторе Газа, сообщил РИА Новости советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Израильская переговорная группа вернулась из Катара. Завтра должно состояться заседание военно-политического кабинета, где будут обсуждаться дальнейшие переговоры с посредниками", - заявил Гендельман.
В выходные премьер Биньямин Нетаньяху санкционировал отъезд израильской делегации в Катар на дальнейшие переговоры с посредниками по перемирию в секторе Газа. В соответствии с соглашением, которое было достигнуто 19 января, на прошлой неделе в Дохе должны были начаться переговоры по второму этапу сделки с палестинским движением ХАМАС, однако этого не произошло.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Эрдоган назвал ущерб, который Нетаньяху должен выплатить Газе
Вчера, 13:55
 
В миреБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильДохаКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала