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В ЕК заявили, что у США нет причин вводить пошлины на сталь и алюминий ЕС - РИА Новости, 10.02.2025
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12:16 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/ek-1998376212.html
В ЕК заявили, что у США нет причин вводить пошлины на сталь и алюминий ЕС
В ЕК заявили, что у США нет причин вводить пошлины на сталь и алюминий ЕС - РИА Новости, 10.02.2025
В ЕК заявили, что у США нет причин вводить пошлины на сталь и алюминий ЕС
Еврокомиссия не видит каких-либо причин для введения США пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, говорится в распространенном заявлении ЕК. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:16:00+03:00
2025-02-10T12:16:00+03:00
экономика
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Еврокомиссия не видит каких-либо причин для введения США пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, говорится в распространенном заявлении ЕК. "На данном этапе мы не получали никаких официальных уведомлений о введении дополнительных пошлин на продукцию ЕС. Мы не будем отвечать на заявления без подробностей или письменных разъяснений. ЕС не видит оправданий для введения пошлин на свой экспорт. Мы будем реагировать, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, персонала и потребителей от необоснованных мер", - указывается в документе. В ЕК подчеркнули, что "в целом, введение пошлин было бы незаконным и экономически контрпродуктивным". Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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экономика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В ЕК заявили, что у США нет причин вводить пошлины на сталь и алюминий ЕС

ЕК не видит причин для введения США пошлин на сталь и алюминий из стран ЕС

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Еврокомиссия не видит каких-либо причин для введения США пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, говорится в распространенном заявлении ЕК.
"На данном этапе мы не получали никаких официальных уведомлений о введении дополнительных пошлин на продукцию ЕС. Мы не будем отвечать на заявления без подробностей или письменных разъяснений. ЕС не видит оправданий для введения пошлин на свой экспорт. Мы будем реагировать, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, персонала и потребителей от необоснованных мер", - указывается в документе.
В ЕК подчеркнули, что "в целом, введение пошлин было бы незаконным и экономически контрпродуктивным".
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Шольц рассказал, как ЕК отреагирует на введение пошлин со стороны США
8 февраля, 10:01
 
ЭкономикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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