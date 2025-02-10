https://ria.ru/20250210/efimov-1998092795.html

Ефимов: в Москве отреставрируют здание бывшего кинотеатра "Победа"

Ефимов: в Москве отреставрируют здание бывшего кинотеатра "Победа" - РИА Новости, 10.02.2025

Ефимов: в Москве отреставрируют здание бывшего кинотеатра "Победа"

В Москве проведут реставрацию здания бывшего кинотеатра "Победа" 1957 года постройки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:14:00+03:00

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2025-02-10T10:14:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Москве проведут реставрацию здания бывшего кинотеатра "Победа" 1957 года постройки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Объект расположен в Таганском районе на Абельмановской улице, 17А. Автор проекта — Иван Жолтовский.С 2014 года здание бывшего кинотеатра находится под управлением Московского детского театра марионеток. В 2023 году объект попал под госпрограмму "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия"."Согласованный проект предполагает проведение ремонтно-реставрационных работ, а также приспособление объекта культурного наследия регионального значения для современного использования, в том числе оснащение новым оборудованием зрительных залов и театральных мастерских", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В ходе реставрации планируется восстановление исторических элементов 1950-х годов как внутри, так и снаружи здания. Речь идет о капитальных стенах, опорах, перекрытиях, внутренних лестницах, оформлении интерьера, включая мраморный пол в фойе и облицовку стен буфета, оригинальные люстры и бра.В итоге в здании театра будут обустроены два зрительных зала — для кинопоказа и для кукольных представлений. В каждом из них смогут разместиться по 235 человек. Также там будет установлено новое оборудование - постановочное и рабочее освещение, звуковые устройства, технологическое и проекционное телевидение, технологическая связь и система оповещения. За кулисами будут расположены мужские и женские костюмерные и гримерные, склады для костюмов, мебели, реквизита и декораций.Кроме того, в отреставрированном здании будут обеспечены условия для эвакуации маломобильных граждан, в замкнутых помещениях установят пожарную сигнализацию для оповещения людей с нарушениями слуха.

https://ria.ru/20250207/efimov-1997922836.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)