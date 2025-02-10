https://ria.ru/20250210/efimov-1998092635.html
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ возведут 3 млн "квадратов" недвижимости
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ возведут 3 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 10.02.2025
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ возведут 3 млн "квадратов" недвижимости
В Южном административном округе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят около 3 миллионов "квадратов" жилой и нежилой недвижимости,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:10:00+03:00
2025-02-10T09:10:00+03:00
2025-02-10T09:10:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Южном административном округе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят около 3 миллионов "квадратов" жилой и нежилой недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В 2024 году власти занялись реорганизацией территорий площадью 90 гектаров по восьми проектам. Среди них есть как неиспользуемые участки, так и бывшие промзоны "Котляково", "Коломенское" и "Павелецкая"."В ближайшие несколько лет там построят жилые дома и объекты общественно-делового назначения, в том числе социальные, а также обустроят комфортные пространства для отдыха горожан. В итоге столица получит 50,6 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Новые объекты появятся в Восточном Бирюлеве, Даниловском, Донском районах, Нагатино-Садовниках и Царицыне.На этих территориях возведут жилые дома площадью 1,5 миллиона "квадратов" и общественно-деловые объекты такой же площади. В их числе будут школы, детские сады, колледж, два физкультурно-оздоровительных комплекса и гостиница.Например, в Донском районе на одном из участков построят общественно-деловое пространство площадью более 444,2 тысячи "квадратов" с культурно-развлекательными и спортивными центрами, магазинами, заведениями общепита, банковскими отделениями. Также там будет реконструирован дисконт-центр площадью около 76 тысяч "квадратов".Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что число проектов КРТ за 2024 год выросло в 1,6 раза.
https://ria.ru/20250207/efimov-1997847860.html
https://ria.ru/20250206/moskva-1997629783.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ возведут 3 млн "квадратов" недвижимости
Ефимов: в ЮАО возведут 3 млн "квадратов" жилой и нежилой недвижимости
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Южном административном округе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят около 3 миллионов "квадратов" жилой и нежилой недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В 2024 году власти занялись реорганизацией территорий площадью 90 гектаров по восьми проектам. Среди них есть как неиспользуемые участки, так и бывшие промзоны "Котляково", "Коломенское" и "Павелецкая".
"В ближайшие несколько лет там построят жилые дома и объекты общественно-делового назначения, в том числе социальные, а также обустроят комфортные пространства для отдыха горожан. В итоге столица получит 50,6 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Новые объекты появятся в Восточном Бирюлеве, Даниловском, Донском районах, Нагатино-Садовниках и Царицыне.
На этих территориях возведут жилые дома площадью 1,5 миллиона "квадратов" и общественно-деловые объекты такой же площади. В их числе будут школы, детские сады, колледж, два физкультурно-оздоровительных комплекса и гостиница.
Например, в Донском районе на одном из участков построят общественно-деловое пространство площадью более 444,2 тысячи "квадратов" с культурно-развлекательными и спортивными центрами, магазинами, заведениями общепита, банковскими отделениями. Также там будет реконструирован дисконт-центр площадью около 76 тысяч "квадратов".
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что число проектов КРТ за 2024 год выросло в 1,6 раза.