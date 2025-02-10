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День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России - РИА Новости, 10.02.2025
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19:33 10.02.2025 (обновлено: 19:34 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/diplomaty-1998490445.html
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России - РИА Новости, 10.02.2025
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
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видео
россия
день дипломатического работника
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В центре истории российской дипслужбы МИД представлена хронология развития отечественной дипломатии в документах, артефактах и фотографиях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
Детально расписанная хронология развития отечественной дипломатии в документах, артефактах и фотографиях представлена в центре истории российской дипслужбы МИД.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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видео, россия, день дипломатического работника, видео
Видео, Россия, День дипломатического работника
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
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PT2M11S

День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России

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День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
В центре истории российской дипслужбы МИД представлена хронология развития отечественной дипломатии в документах, артефактах и фотографиях.
 
ВидеоРоссияДень дипломатического работника
 
 
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