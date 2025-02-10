https://ria.ru/20250210/diplomaty-1998490445.html

День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России

День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России - РИА Новости, 10.02.2025

День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России

День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России

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2025-02-10T19:33:00+03:00

2025-02-10T19:34:00+03:00

видео

россия

день дипломатического работника

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В центре истории российской дипслужбы МИД представлена хронология развития отечественной дипломатии в документах, артефактах и фотографиях.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России Детально расписанная хронология развития отечественной дипломатии в документах, артефактах и фотографиях представлена в центре истории российской дипслужбы МИД. 2025-02-10T19:33 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

видео, россия, день дипломатического работника, видео