https://ria.ru/20250210/diplomaty-1998490445.html
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России - РИА Новости, 10.02.2025
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
2025-02-10T19:33:00+03:00
2025-02-10T19:33:00+03:00
2025-02-10T19:34:00+03:00
видео
россия
день дипломатического работника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998489242_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcafad6bd99f8931de4a0f61f519944d.jpg
В центре истории российской дипслужбы МИД представлена хронология развития отечественной дипломатии в документах, артефактах и фотографиях.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998489242_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3795e8e330369827b049d1b83938a536.jpg
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
Детально расписанная хронология развития отечественной дипломатии в документах, артефактах и фотографиях представлена в центре истории российской дипслужбы МИД.
2025-02-10T19:33
true
PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, день дипломатического работника, видео
Видео, Россия, День дипломатического работника
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России
День дипломата. Кадры из хранилища дипломатической памяти России