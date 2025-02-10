https://ria.ru/20250210/degtyarsk-1998430230.html

Главу Дегтярска выпустили из СИЗО под домашний арест

Главу Дегтярска выпустили из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 10.02.2025

Главу Дегтярска выпустили из СИЗО под домашний арест

Главу города Дегтярск Свердловской области Вадима Пильникова, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, выпустили из СИЗО... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:04:00+03:00

2025-02-10T15:04:00+03:00

2025-02-10T15:04:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Главу города Дегтярск Свердловской области Вадима Пильникова, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, выпустили из СИЗО под домашний арест, сообщили РИА Новости в Ревдинском городском суде. "Седьмого февраля была ему изменена мера пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест по 5 апреля", – сказала собеседница агентства. Ранее суд арестовал Пильникова до 5 февраля, в инстанции тогда отмечали, что он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Также был заключен под стражу и замглавы Дегтярска Андрей Ильин – его обвиняют в превышении должностных полномочий. Позже Ильину изменили меру пресечения на домашний арест. Как уточняли РИА Новости в Ревдинском горсуде, домашний арест Ильину продлили до 26 марта. По данным СМИ, Пильников был задержан за взятку в виде автомобиля Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по делу отказались.

https://ria.ru/20250209/deputat-1998256094.html

https://ria.ru/20250207/sud-1998014293.html

россия

дегтярск

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происшествия, россия, дегтярск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)