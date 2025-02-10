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Главу Дегтярска выпустили из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 10.02.2025
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15:04 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/degtyarsk-1998430230.html
Главу Дегтярска выпустили из СИЗО под домашний арест
Главу Дегтярска выпустили из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 10.02.2025
Главу Дегтярска выпустили из СИЗО под домашний арест
Главу города Дегтярск Свердловской области Вадима Пильникова, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, выпустили из СИЗО... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:04:00+03:00
2025-02-10T15:04:00+03:00
происшествия
россия
дегтярск
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Главу города Дегтярск Свердловской области Вадима Пильникова, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, выпустили из СИЗО под домашний арест, сообщили РИА Новости в Ревдинском городском суде. "Седьмого февраля была ему изменена мера пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест по 5 апреля", – сказала собеседница агентства. Ранее суд арестовал Пильникова до 5 февраля, в инстанции тогда отмечали, что он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Также был заключен под стражу и замглавы Дегтярска Андрей Ильин – его обвиняют в превышении должностных полномочий. Позже Ильину изменили меру пресечения на домашний арест. Как уточняли РИА Новости в Ревдинском горсуде, домашний арест Ильину продлили до 26 марта. По данным СМИ, Пильников был задержан за взятку в виде автомобиля Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по делу отказались.
https://ria.ru/20250209/deputat-1998256094.html
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происшествия, россия, дегтярск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Дегтярск, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу Дегтярска выпустили из СИЗО под домашний арест

Главу свердловского Дегтярска Пильникова выпустили из СИЗО под домашний арест

© Фото : Вадим Пильников/ВКонтактеВадим Пильников
Вадим Пильников - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Вадим Пильников/ВКонтакте
Вадим Пильников. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Главу города Дегтярск Свердловской области Вадима Пильникова, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, выпустили из СИЗО под домашний арест, сообщили РИА Новости в Ревдинском городском суде.
"Седьмого февраля была ему изменена мера пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест по 5 апреля", – сказала собеседница агентства.
Ровшан Омаров - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Ранее суд арестовал Пильникова до 5 февраля, в инстанции тогда отмечали, что он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Также был заключен под стражу и замглавы Дегтярска Андрей Ильин – его обвиняют в превышении должностных полномочий. Позже Ильину изменили меру пресечения на домашний арест. Как уточняли РИА Новости в Ревдинском горсуде, домашний арест Ильину продлили до 26 марта.
По данным СМИ, Пильников был задержан за взятку в виде автомобиля Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 миллионов рублей. В пресс-службе регионального управления СК РФ от комментариев по делу отказались.
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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7 февраля, 16:35
 
ПроисшествияРоссияДегтярскСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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