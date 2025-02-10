https://ria.ru/20250210/burjatija-1998389882.html

В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге

В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге - РИА Новости, 10.02.2025

В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге

Пьяный водитель без прав на УАЗе сбил 4-летнюю девочку, скатывающуюся с горы на тюбинге в Иволгинском районе Бурятии, сообщается на сайте МВД республики. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:11:00+03:00

2025-02-10T13:11:00+03:00

2025-02-10T13:27:00+03:00

происшествия

авто

иволгинский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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УЛАН-УДЭ, 10 фев – РИА Новости. Пьяный водитель без прав на УАЗе сбил 4-летнюю девочку, скатывающуюся с горы на тюбинге в Иволгинском районе Бурятии, сообщается на сайте МВД республики. "По предварительным данным, сегодня днём в селе Ошурково 25-летний водитель автомобиля "УАЗ" совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги. Девочка каталась на горке в сопровождении своего дедушки. В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Установлено, что водитель УАЗа не имеет водительского удостоверения. Кроме того, по данным МВД, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20250113/tyubing-1993441785.html

иволгинский район

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Пьяный водитель сбил 4-летнюю девочку на тюбинге Пьяный водитель без прав сбил катавшуюся на тюбинге 4-летнюю девочку в Иволгинском районе Бурятии. Ребенка доставили в больницу с различными травмами. 2025-02-10T13:11 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, иволгинский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)