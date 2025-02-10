https://ria.ru/20250210/burjatija-1998389882.html
В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге
В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге - РИА Новости, 10.02.2025
В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге
Пьяный водитель без прав на УАЗе сбил 4-летнюю девочку, скатывающуюся с горы на тюбинге в Иволгинском районе Бурятии, сообщается на сайте МВД республики. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:11:00+03:00
2025-02-10T13:11:00+03:00
2025-02-10T13:27:00+03:00
происшествия
авто
иволгинский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998392294_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df7ca1dc5030744f5f3ec09ab97642d9.jpg
УЛАН-УДЭ, 10 фев – РИА Новости. Пьяный водитель без прав на УАЗе сбил 4-летнюю девочку, скатывающуюся с горы на тюбинге в Иволгинском районе Бурятии, сообщается на сайте МВД республики. "По предварительным данным, сегодня днём в селе Ошурково 25-летний водитель автомобиля "УАЗ" совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги. Девочка каталась на горке в сопровождении своего дедушки. В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Установлено, что водитель УАЗа не имеет водительского удостоверения. Кроме того, по данным МВД, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20250113/tyubing-1993441785.html
иволгинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998392294_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aa1fca20c184f873e2e7a00fa3a184b4.jpg
Пьяный водитель сбил 4-летнюю девочку на тюбинге
Пьяный водитель без прав сбил катавшуюся на тюбинге 4-летнюю девочку в Иволгинском районе Бурятии. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.
2025-02-10T13:11
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, иволгинский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Авто, Иволгинский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге
В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку, скатывающуюся на тюбинге