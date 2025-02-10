https://ria.ru/20250210/britanija-1998465336.html

Politico: Британия потребовала от США разъяснений по тарифам на импорт

Politico: Британия потребовала от США разъяснений по тарифам на импорт - РИА Новости, 10.02.2025

Politico: Британия потребовала от США разъяснений по тарифам на импорт

Британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:30:00+03:00

2025-02-10T17:30:00+03:00

2025-02-10T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее Трамп заявил, что с понедельника Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, сообщил пул Белого дома. "(Британская - ред.) администрация сейчас "добивается дальнейших разъяснений" по поводу этих мер и будет "тесно сотрудничать с отраслями, которых они касаются", - цитирует издание правительственный источник. Кроме того, по словам другого источника, британские дипломаты накануне вечером незамедлительно связались с американской стороной по поводу системы тарифов. Позднее официальный представитель премьера Великобритании заявил, что британская сторона еще не видела деталей предлагаемых Трампом тарифов на сталь и алюминий, сообщило агентство Рейтер. Ранее замглавы МВД Великобритании Анджела Игл заявила в эфире телеканала Sky News, что между США и Великобританией сбалансированные торговые отношения. По ее словам, объем торговли составляет 300 миллиардов фунтов стерлингов (около 372,4 млрд долларов). Она добавила, что продолжение сбалансированной торговли между странами отвечает интересам обеих сторон. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Ранее США уже вводили аналогичные тарифы в 2018 году, что привело к торговым спорам с рядом стран. В Европе заявление Трампа вызвало резкую реакцию. Франция потребовала от Еврокомиссии немедленно ввести ответные пошлины на американские товары. В Брюсселе предупредили, что не видят оправданий для новых барьеров и готовы защищать интересы европейского бизнеса.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995478502.html

https://ria.ru/20250208/sholts-1998116344.html

https://ria.ru/20250122/es-1994927548.html

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сша, европа, франция, дональд трамп, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, politico