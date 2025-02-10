Рейтинг@Mail.ru
Politico: Британия потребовала от США разъяснений по тарифам на импорт - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 10.02.2025 (обновлено: 17:32 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/britanija-1998465336.html
Politico: Британия потребовала от США разъяснений по тарифам на импорт
Politico: Британия потребовала от США разъяснений по тарифам на импорт - РИА Новости, 10.02.2025
Politico: Британия потребовала от США разъяснений по тарифам на импорт
Британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:30:00+03:00
2025-02-10T17:32:00+03:00
сша
европа
франция
дональд трамп
еврокомиссия
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Ранее Трамп заявил, что с понедельника Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, сообщил пул Белого дома. "(Британская - ред.) администрация сейчас "добивается дальнейших разъяснений" по поводу этих мер и будет "тесно сотрудничать с отраслями, которых они касаются", - цитирует издание правительственный источник. Кроме того, по словам другого источника, британские дипломаты накануне вечером незамедлительно связались с американской стороной по поводу системы тарифов. Позднее официальный представитель премьера Великобритании заявил, что британская сторона еще не видела деталей предлагаемых Трампом тарифов на сталь и алюминий, сообщило агентство Рейтер. Ранее замглавы МВД Великобритании Анджела Игл заявила в эфире телеканала Sky News, что между США и Великобританией сбалансированные торговые отношения. По ее словам, объем торговли составляет 300 миллиардов фунтов стерлингов (около 372,4 млрд долларов). Она добавила, что продолжение сбалансированной торговли между странами отвечает интересам обеих сторон. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. Ранее США уже вводили аналогичные тарифы в 2018 году, что привело к торговым спорам с рядом стран. В Европе заявление Трампа вызвало резкую реакцию. Франция потребовала от Еврокомиссии немедленно ввести ответные пошлины на американские товары. В Брюсселе предупредили, что не видят оправданий для новых барьеров и готовы защищать интересы европейского бизнеса.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995478502.html
https://ria.ru/20250208/sholts-1998116344.html
https://ria.ru/20250122/es-1994927548.html
сша
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, франция, дональд трамп, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, politico
США, Европа, Франция, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Politico
Politico: Британия потребовала от США разъяснений по тарифам на импорт

Politico: Британия ждет от США разъяснений по тарифам на импорт стали и алюминия

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее Трамп заявил, что с понедельника Штаты вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, сообщил пул Белого дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Politico сообщила о первых разногласиях в команде Трампа
25 января, 17:51
"(Британская - ред.) администрация сейчас "добивается дальнейших разъяснений" по поводу этих мер и будет "тесно сотрудничать с отраслями, которых они касаются", - цитирует издание правительственный источник.
Кроме того, по словам другого источника, британские дипломаты накануне вечером незамедлительно связались с американской стороной по поводу системы тарифов.
Позднее официальный представитель премьера Великобритании заявил, что британская сторона еще не видела деталей предлагаемых Трампом тарифов на сталь и алюминий, сообщило агентство Рейтер.
Ранее замглавы МВД Великобритании Анджела Игл заявила в эфире телеканала Sky News, что между США и Великобританией сбалансированные торговые отношения. По ее словам, объем торговли составляет 300 миллиардов фунтов стерлингов (около 372,4 млрд долларов). Она добавила, что продолжение сбалансированной торговли между странами отвечает интересам обеих сторон.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Шольц рассказал, как ЕК отреагирует на введение пошлин со стороны США
8 февраля, 10:01
Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Ранее США уже вводили аналогичные тарифы в 2018 году, что привело к торговым спорам с рядом стран. В Европе заявление Трампа вызвало резкую реакцию. Франция потребовала от Еврокомиссии немедленно ввести ответные пошлины на американские товары. В Брюсселе предупредили, что не видят оправданий для новых барьеров и готовы защищать интересы европейского бизнеса.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
СМИ: ЕС и Британия подготовились к возможной торговой войне с США
22 января, 09:56
 
СШАЕвропаФранцияДональд ТрампЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ миреPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала