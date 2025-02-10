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В Брянской области отразили атаку украинских дронов

В Брянской области отразили атаку украинских дронов - РИА Новости, 10.02.2025

В Брянской области отразили атаку украинских дронов

Отражена вражеская атака по территории Брянской области с применением БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T21:17:00+03:00

2025-02-10T21:17:00+03:00

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специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отражена вражеская атака по территории Брянской области с применением БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Подразделениями ПВО министерства обороны РФ отражена вражеская атака с применением БПЛА по территории Брянской области", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250210/vsu-1998488174.html

брянская область

россия

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины