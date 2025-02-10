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В Брянской области отразили атаку украинских дронов - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:17 10.02.2025 (обновлено: 22:03 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/bpla-1998502241.html
В Брянской области отразили атаку украинских дронов
В Брянской области отразили атаку украинских дронов - РИА Новости, 10.02.2025
В Брянской области отразили атаку украинских дронов
Отражена вражеская атака по территории Брянской области с применением БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:17:00+03:00
2025-02-10T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отражена вражеская атака по территории Брянской области с применением БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Подразделениями ПВО министерства обороны РФ отражена вражеская атака с применением БПЛА по территории Брянской области", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
В Брянской области отразили атаку украинских дронов

ПВО отразила украинскую атаку на Брянскую область с применением БПЛА

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отражена вражеская атака по территории Брянской области с применением БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Подразделениями ПВО министерства обороны РФ отражена вражеская атака с применением БПЛА по территории Брянской области", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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