https://ria.ru/20250210/boliviya-1998448347.html

Президента Боливии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве

Президента Боливии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 10.02.2025

Президента Боливии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве

Президент Боливии Луис Арсе получил приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:19:00+03:00

2025-02-10T16:19:00+03:00

2025-02-10T16:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

боливия

москва

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

луис арсе

владимир путин

совет федерации рф

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе получил приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.Он напомнил, что в 2024 году боливийский лидер приезжал в Россию дважды."Прошлогодние визиты президента Арсе в Россию и переговоры с (президентом РФ) Владимиром Путиным на самом деле придали значительный импульс развитию двусторонних отношений, позволили нашим лидерам в доверительном ключе обсудить весь спектр российско-боливийского сотрудничества и пути его дальнейшего развития", - сказал дипломат."Что касается планируемых визитов (в 2025 году - ред.), то состоялся обмен приглашениями на уровне глав государств: Владимир Путин пригласил президента Боливии принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве в мае, а боливийская сторона пригласила российского лидера в августе отметить 200-летие независимости страны в городе Сукре, который является конституционной столицей Боливии", - сообщил Верченко.Кроме того, по его словам, есть все основания ожидать в этом году визитов по парламентской линии - на уровне Палаты депутатов Боливии и на уровне Совета Федерации.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.

https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

боливия, москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, луис арсе, владимир путин, совет федерации рф