Президента Боливии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве
Президент Боливии Арсе получил приглашение на празднование 80-летия Победы в РФ
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Президент Боливии Луис Альберто Арсе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе получил приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.
Он напомнил, что в 2024 году боливийский лидер приезжал в Россию дважды.
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"Прошлогодние визиты президента Арсе в Россию и переговоры с (президентом РФ) Владимиром Путиным на самом деле придали значительный импульс развитию двусторонних отношений, позволили нашим лидерам в доверительном ключе обсудить весь спектр российско-боливийского сотрудничества и пути его дальнейшего развития", - сказал дипломат.
"Что касается планируемых визитов (в 2025 году - ред.), то состоялся обмен приглашениями на уровне глав государств: Владимир Путин пригласил президента Боливии принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве в мае, а боливийская сторона пригласила российского лидера в августе отметить 200-летие независимости страны в городе Сукре, который является конституционной столицей Боливии", - сообщил Верченко.
Кроме того, по его словам, есть все основания ожидать в этом году визитов по парламентской линии - на уровне Палаты депутатов Боливии и на уровне Совета Федерации.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
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