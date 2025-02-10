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Президента Боливии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:19 10.02.2025 (обновлено: 16:20 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/boliviya-1998448347.html
Президента Боливии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве
Президента Боливии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 10.02.2025
Президента Боливии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве
Президент Боливии Луис Арсе получил приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:19:00+03:00
2025-02-10T16:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
боливия
москва
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
луис арсе
владимир путин
совет федерации рф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе получил приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.Он напомнил, что в 2024 году боливийский лидер приезжал в Россию дважды."Прошлогодние визиты президента Арсе в Россию и переговоры с (президентом РФ) Владимиром Путиным на самом деле придали значительный импульс развитию двусторонних отношений, позволили нашим лидерам в доверительном ключе обсудить весь спектр российско-боливийского сотрудничества и пути его дальнейшего развития", - сказал дипломат."Что касается планируемых визитов (в 2025 году - ред.), то состоялся обмен приглашениями на уровне глав государств: Владимир Путин пригласил президента Боливии принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве в мае, а боливийская сторона пригласила российского лидера в августе отметить 200-летие независимости страны в городе Сукре, который является конституционной столицей Боливии", - сообщил Верченко.Кроме того, по его словам, есть все основания ожидать в этом году визитов по парламентской линии - на уровне Палаты депутатов Боливии и на уровне Совета Федерации.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html
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боливия, москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, луис арсе, владимир путин, совет федерации рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Боливия, Москва, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луис Арсе, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Президента Боливии пригласили на празднование 80-летия Победы в Москве

Президент Боливии Арсе получил приглашение на празднование 80-летия Победы в РФ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе
Президент Боливии Луис Альберто Арсе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Боливии Луис Альберто Арсе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе получил приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Верченко.
Он напомнил, что в 2024 году боливийский лидер приезжал в Россию дважды.
«
"Прошлогодние визиты президента Арсе в Россию и переговоры с (президентом РФ) Владимиром Путиным на самом деле придали значительный импульс развитию двусторонних отношений, позволили нашим лидерам в доверительном ключе обсудить весь спектр российско-боливийского сотрудничества и пути его дальнейшего развития", - сказал дипломат.
"Что касается планируемых визитов (в 2025 году - ред.), то состоялся обмен приглашениями на уровне глав государств: Владимир Путин пригласил президента Боливии принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве в мае, а боливийская сторона пригласила российского лидера в августе отметить 200-летие независимости страны в городе Сукре, который является конституционной столицей Боливии", - сообщил Верченко.
Кроме того, по его словам, есть все основания ожидать в этом году визитов по парламентской линии - на уровне Палаты депутатов Боливии и на уровне Совета Федерации.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
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