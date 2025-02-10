https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998379653.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.02.2025

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:31:00+03:00

2025-02-10T12:31:00+03:00

2025-02-10T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "10 февраля около 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998326506.html

белгородская область

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2025

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)