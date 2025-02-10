https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998379653.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.02.2025
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:31:00+03:00
2025-02-10T12:31:00+03:00
2025-02-10T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "10 февраля около 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998326506.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью беспилотника ВСУ