Бекмансуров напал на вуз в Перми в день, когда там было много людей
Бекмансуров напал на вуз в Перми, когда там было больше всего людей
© РИА Новости / Андрей Никонов | Перейти в медиабанкБывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете в день, когда там было больше всего людей, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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"Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших. <...> Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведет к многочисленным жертвам", — указано в документах.
По данным суда, злоумышленник стрелял в здании, чтобы спровоцировать давку и панику, поддавшись которой люди начали прыгать в окна и получили травмы.
При этом Бекмансуров долго готовился к преступлению. Он приобрел охотничье ружье и патроны, спецэкипировку для удобного передвижения, прошел курс по стрельбе, а также изучил планировку здания.
Он также внимательно проанализировал аналогичные преступления.
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"Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств", — отмечается в материалах суда.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском госуниверситете. Он убил шесть человек и ранил еще несколько десятков. Всего потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек. При задержании Бекмансурова ранили, из-за чего ему пришлось ампутировать часть ноги.
Массового убийцу осудили на пожизненное лишение свободы в декабре 2022 года. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде и Верховный суд оставили приговор без изменения.
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