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Бекмансуров напал на вуз в Перми в день, когда там было много людей - РИА Новости, 10.02.2025
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11:39 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998368521.html
Бекмансуров напал на вуз в Перми в день, когда там было много людей
Бекмансуров напал на вуз в Перми в день, когда там было много людей - РИА Новости, 10.02.2025
Бекмансуров напал на вуз в Перми в день, когда там было много людей
Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете в день, когда там было больше всего людей, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:39:00+03:00
2025-02-10T11:39:00+03:00
происшествия
пермь
пермский государственный университет
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете в день, когда там было больше всего людей, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших. &lt;...&gt; Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведет к многочисленным жертвам", — указано в документах.По данным суда, злоумышленник стрелял в здании, чтобы спровоцировать давку и панику, поддавшись которой люди начали прыгать в окна и получили травмы.При этом Бекмансуров долго готовился к преступлению. Он приобрел охотничье ружье и патроны, спецэкипировку для удобного передвижения, прошел курс по стрельбе, а также изучил планировку здания.Он также внимательно проанализировал аналогичные преступления."Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств", — отмечается в материалах суда.В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском госуниверситете. Он убил шесть человек и ранил еще несколько десятков. Всего потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек. При задержании Бекмансурова ранили, из-за чего ему пришлось ампутировать часть ноги.Массового убийцу осудили на пожизненное лишение свободы в декабре 2022 года. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде и Верховный суд оставили приговор без изменения.
https://ria.ru/20250210/bekmansurov-1998363022.html
https://ria.ru/20240320/perm-1934414848.html
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происшествия, пермь, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете
Происшествия, Пермь, Пермский государственный университет, Стрельба в Пермском госуниверситете
Бекмансуров напал на вуз в Перми в день, когда там было много людей

Бекмансуров напал на вуз в Перми, когда там было больше всего людей

© РИА Новости / Андрей Никонов | Перейти в медиабанкБывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми
Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Андрей Никонов
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Бывший студент Тимур Бекмансуров на заседании Пермского краевого суда по делу о стрельбе в университете в Перми. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете в день, когда там было больше всего людей, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших. <...> Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведет к многочисленным жертвам", — указано в документах.
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Бекмансуров заявил, что специально выстрелил в полицейского
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По данным суда, злоумышленник стрелял в здании, чтобы спровоцировать давку и панику, поддавшись которой люди начали прыгать в окна и получили травмы.
При этом Бекмансуров долго готовился к преступлению. Он приобрел охотничье ружье и патроны, спецэкипировку для удобного передвижения, прошел курс по стрельбе, а также изучил планировку здания.
Он также внимательно проанализировал аналогичные преступления.
«
"Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств", — отмечается в материалах суда.
В сентябре 2021 года студент первого курса юрфака Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском госуниверситете. Он убил шесть человек и ранил еще несколько десятков. Всего потерпевшими по статье "Покушение на убийство" проходили 59 человек. При задержании Бекмансурова ранили, из-за чего ему пришлось ампутировать часть ноги.
Массового убийцу осудили на пожизненное лишение свободы в декабре 2022 года. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде и Верховный суд оставили приговор без изменения.
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