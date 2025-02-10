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Татьяна Ким (Бакальчук): биография основательницы Wildberries, дети, личная жизнь, кто такая Татьяна Ким
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17:40 10.02.2025 (обновлено: 18:59 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/bakalchuk-1961937220.html
Татьяна Ким (Бакальчук): история успеха основательницы Wildberries
Татьяна Ким (Бакальчук): биография основательницы Wildberries, дети, личная жизнь, кто такая Татьяна Ким
Татьяна Ким (Бакальчук): история успеха основательницы Wildberries
Ким Татьяна Владимировна — основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:40:00+03:00
2025-02-10T18:59:00+03:00
россия
татьяна ким (бакальчук)
wildberries
ситуация вокруг wildberries
общество
владислав бакальчук
биографии
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МОСКВА, 18 сент — РИА Новости. Ким Татьяна Владимировна — основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России. Биография и личная жизнь предпринимательницы: национальность, образование, семья и дети владелицы маркетплейса, создание и развитие "Вайлдберриз", достижения и интересные факты — в материале РИА Новости.Ким (Бакальчук) Татьяна ВладимировнаТатьяна Ким (Бакальчук) является вдохновляющим примером для многих женщин-предпринимателей и успешно демонстрирует, что упорством, трудолюбием и талантом можно добиться больших результатов в бизнесе.НациональностьТатьяна Ким родилась 16 октября 1975 года в Подмосковье, в семье этнических корейцев. По национальности она кореянка.Детство и юностьИнформации о детских и юношеских годах самой богатой женщины страны в Сети практически нет. Татьяна Ким не ведет социальные сети. В своих интервью она не раз подчеркивала, что в школьные годы постоянно сталкивалась с дискриминацией как представитель корейской диаспоры.Личная жизньРассказывать о семейной жизни Татьяна и ее супруг не любят. Пара неоднократно заявляла, что их не привлекает публичность. Однако после появления в рейтинге Forbes предпринимательница раскрыла миру свою историю успеха.РодителиРодители Татьяны оба корейцы по происхождению. Мать работала учительницей начальных классов, а отец — инженером. Татьяна старший из трех детей в семье.СупругГде именно Татьяна познакомилась со своим супругом радиофизиком Владиславом Бакальчуком и как развивалась их история любви, неизвестно. Семья не раскрывала подробностей и практически не говорила на тему личной жизни в своих интервью. Известно, что они встретились в начале 2000-х и поженились уже через полтора месяца после знакомства. Муж стал ее партнером по бизнесу.ДетиВ браке с Владиславом Бакальчуком Татьяна родила семерых наследников. В многодетной семье растут двойняшки, появившиеся на свет в 2021 году, два сына и три дочери.ОбразованиеТатьяна Ким окончила школу в 1992 году в поселке Газопровод и поступила на факультет иностранных языков Коломенского педагогического института. В 1997 году окончила вуз с дипломом преподавателя английского и немецкого языков и работала в школе, также занималась репетиторством.Предпринимательская деятельностьСоздательница Wildberries позиционирует себя как self-made woman (женщина, которая “сделала себя сама”), запустила бизнес с нуля, буквально на коленке создавая сайт с каталогом товаров. Бизнесвумен в своих интервью не раз подчеркивала, что она "всегда неуютно чувствовала себя при общении с продавцами", поэтому и придумала, как приобретать вещи, минуя назойливых консультантов и очереди на кассе. История Wildberries вдохновляет начинающих предпринимателей и доказывает, что достичь успеха может каждый, кто проявляет трудолюбие, не боится сложностей и инноваций.Создание WildberriesИстория становления семейной бизнес-империи началась с рождением их первой дочери в 2004 году. Денег тогда не хватало, а продолжать репетиторство с малышкой на руках не представлялось возможным. Будучи молодой мамой, Татьяна на себе ощутила, что шопинг с маленьким ребенком порой превращается в настоящее испытание. Тогда и родилась идея перепродавать вещи онлайн. Она опиралась на собственные нужды и потребности. Оценив популярность каталогов и набирающую обороты онлайн-торговлю, Татьяна сделала ставку на это и предложила клиентам продукцию известных немецких каталогов Otto и Quelle. Вместе с мужем они создали собственный сайт-каталог, запустили рекламу в интернете, а чтобы выделиться среди конкурентов, добавили всего 10% к стоимости товаров и не брали предоплату с клиентов. Уже в первый же день пришло несколько заказов. Так появилась компания Wildberries (в переводе с английского — "Дикие ягоды")."Фактически это второй ребенок в нашей семье — придумала я его, когда старшей дочери было примерно полтора месяца. Потом девять месяцев этот проект "назревал" — начала я об этом задумываться где-то в конце февраля 2004 года, а первый заказ пришел в ноябре. К Wildberries я отношусь как к живому организму, да, как к ребенку", — заявила Ким (Бакальчук).После запуска продаж супружеская пара самостоятельно обрабатывала и упаковывала заказы, развозила товары. Они сами доставляли посылки с вещами, а коробки с товарами хранили у себя в квартире. Друзья и знакомые со скепсисом относились к такой бизнес-идее. Когда объемы заказов значительно возросли, семья приняла решение арендовать офис для хранения. А вслед за помещением в команде появились программисты, фотографы, операторы, курьеры. Младшая сестра Татьяны стала первой приглашенной сотрудницей, на помощь пришли и другие родственники и близкие друзья, что помогло компании справиться с возрастающими объемами заказов и позволило расширить ассортимент.Рост и успех компанииСотрудничество с зарубежными поставщиками стало новой отправной точкой в развитии Wildberries. Начиная с 2006 года прямые контракты с зарубежными брендами позволили значительно расширить ассортимент и привлечь больше покупателей. Успеху способствовало и открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с примерочными. Это укрепило позиции Wildberries на рынке. Возможность заказать на примерку сразу несколько товаров и вернуть то, что не подошло, привлекала все больше покупателей. Количество заказов стало расти, что требовало разработки логистической инфраструктуры. Компания открывала все новые логистические центры и склады, налаживала работу с поставщиками. А появление собственной службы доставки улучшило качество обслуживания клиентов.Следующим шагом стало привлечение на площадку новых продавцов. С 2010 года партнеры за небольшую комиссию получали выход к широкой аудитории потенциальных клиентов. Компания Wildberries трансформировалась в маркетплейс с миллионами разнообразных товаров. Сегодня сайт занимает первые строчки по посещаемости в России, а пункты самовывоза Wildberries расположены по всей стране.Стратегия и инновацииБлагодаря уникальной стратегии работы, Татьяна Ким стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России. Ее успеху способствовала не только высокая профессиональная компетентность, но и способность предвидеть изменения в индустрии онлайн-торговли и быстро адаптироваться к ним.Выбранная стратегия развития, новые подходы в работе с клиентами и партнерами, внедрение инновационных идей и современных технологий позволили компании Wildberries достичь высоких результатов на рынке электронной коммерции.Для автоматизации процессов, эффективности работы онлайн-платформы и повышения лояльности покупателей активно применяются ИТ-решения. Система управления складом (WMS — Warehouse Management System) помогла оптимизировать использование складских площадей, сократить время обработки заказов и комплектования товаров.Появление у маркетплейса удобного приложения, продвижение товаров в социальных сетях и сотрудничество с блогерами и инфлюенсерами сделало Wildberries более узнаваемым.Возможности искусственного интеллекта позволяют компании анализировать спрос и оценивать потребности клиентов, предлагать персонализированные рекомендации в соответствии с интересами покупателей, что увеличивает рост продаж.Появление Вайлдберриз-банка позволило запустить работу собственной платежной системы и выпустить банковские карты для пользователей маркетплейса.Развитие франчайзинговой сети стало важным стратегическим решением для компании и расширило географию торговли на всей территории России. Представительства Wildberries и пункты выдачи заказов сегодня открыты в разных странах — Белоруссии, Армении, Таджикистане, Грузии, Казахстане и других.Объединение с компанией RussВ июне 2024 года компания Wildberries объявила об объединении с крупнейшим национальным оператором наружной рекламы — группой Russ. Инициатива создания платежной системы для операций в российской валюте по всему миру, а также запуск глобальной офлайн-сети с собственными логистическими центрами, магазинами, складами и офисами получила одобрение российских властей и стала новым этапом в развитии компании.В начале июля партнеры учредили совместную фирму — ООО "РВБ" с уставным капиталом 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", ее генеральный директор — Роберт Мирзоян — исполнительный директор группы Russ.Достижения и наградыТатьяна Ким (Бакальчук) является одной из самых богатых женщин России. Она занимает 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Ее состояние оценивается более чем в семь миллиардов долларов.В 2019 году Wildberries был признан крупнейшим fashion-ретейлером страны. Деятельность маркетплейса сегодня осуществляется и за пределами России. Пункты самовывоза и логистические центры открыты в Казахстане, Армении, Белоруссии, Киргизии.Вклад в развитие предпринимательстваТатьяна Ким содействует развитию российского предпринимательства, автоматизирует технологические процессы маркетплейса и привлекает к сотрудничеству российских дистрибьюторов. Запуск центров экспертизы электронной коммерции Wildberries позволяет обучать новых селлеров в разных городах России.Ожидается, что в результате консолидации лидера рынка электронной коммерции Wildberries и крупнейшего российского оператора наружной рекламы группы Russ у представителей среднего, малого и микробизнеса появится уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, что поможет нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.География охвата стратегического проекта планируется на территории России, стран СНГ и стран Глобального Юга — Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).Интересные фактыКим (Бакальчук) сейчасВладислав Бакальчук заявил в социальных сетях, что с июля маркетплейс перешел под контроль других владельцев через Russ Outdoor, что, по его мнению, является "рейдерским захватом", обвинил супругу в сговоре с "непонятной компанией".Однако Татьяна опровергла информацию о рейдерском захвате и подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем Владиславом. "Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса", — заявила она в своем Telegram-канале.23 сентября основательница популярного маркетплейса сообщила, что начала процесс смены фамилии и намерена вернуться к девичьей — Ким."Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким", — написала она.
https://ria.ru/20240724/wildberries-1961689134.html
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россия, татьяна ким (бакальчук), wildberries, ситуация вокруг wildberries, общество, владислав бакальчук, биографии
Россия, Татьяна Ким (Бакальчук), Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries, Общество, Владислав Бакальчук, Биографии

Татьяна Ким (Бакальчук): история успеха основательницы Wildberries

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук)
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук)
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Оглавление
МОСКВА, 18 сент — РИА Новости. Ким Татьяна Владимировна — основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России. Биография и личная жизнь предпринимательницы: национальность, образование, семья и дети владелицы маркетплейса, создание и развитие "Вайлдберриз", достижения и интересные факты — в материале РИА Новости.

Ким (Бакальчук) Татьяна Владимировна

Татьяна Ким (Бакальчук) является вдохновляющим примером для многих женщин-предпринимателей и успешно демонстрирует, что упорством, трудолюбием и талантом можно добиться больших результатов в бизнесе.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с Wildberries
24 июля 2024, 13:17

Национальность

Татьяна Ким родилась 16 октября 1975 года в Подмосковье, в семье этнических корейцев. По национальности она кореянка.

Детство и юность

Информации о детских и юношеских годах самой богатой женщины страны в Сети практически нет. Татьяна Ким не ведет социальные сети. В своих интервью она не раз подчеркивала, что в школьные годы постоянно сталкивалась с дискриминацией как представитель корейской диаспоры.

Личная жизнь

Рассказывать о семейной жизни Татьяна и ее супруг не любят. Пара неоднократно заявляла, что их не привлекает публичность. Однако после появления в рейтинге Forbes предпринимательница раскрыла миру свою историю успеха.

Родители

Родители Татьяны оба корейцы по происхождению. Мать работала учительницей начальных классов, а отец — инженером. Татьяна старший из трех детей в семье.

Супруг

Где именно Татьяна познакомилась со своим супругом радиофизиком Владиславом Бакальчуком и как развивалась их история любви, неизвестно. Семья не раскрывала подробностей и практически не говорила на тему личной жизни в своих интервью. Известно, что они встретились в начале 2000-х и поженились уже через полтора месяца после знакомства. Муж стал ее партнером по бизнесу.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Юрист рассказала, от чего зависит раздел Wildberries при разводе
24 июля 2024, 09:23

Дети

В браке с Владиславом Бакальчуком Татьяна родила семерых наследников. В многодетной семье растут двойняшки, появившиеся на свет в 2021 году, два сына и три дочери.

Образование

Татьяна Ким окончила школу в 1992 году в поселке Газопровод и поступила на факультет иностранных языков Коломенского педагогического института. В 1997 году окончила вуз с дипломом преподавателя английского и немецкого языков и работала в школе, также занималась репетиторством.

Предпринимательская деятельность

Создательница Wildberries позиционирует себя как self-made woman (женщина, которая “сделала себя сама”), запустила бизнес с нуля, буквально на коленке создавая сайт с каталогом товаров. Бизнесвумен в своих интервью не раз подчеркивала, что она "всегда неуютно чувствовала себя при общении с продавцами", поэтому и придумала, как приобретать вещи, минуя назойливых консультантов и очереди на кассе. История Wildberries вдохновляет начинающих предпринимателей и доказывает, что достичь успеха может каждый, кто проявляет трудолюбие, не боится сложностей и инноваций.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Владислав Бакальчук заявил, что Wildberries будет делиться пополам
24 июля 2024, 11:36

Создание Wildberries

История становления семейной бизнес-империи началась с рождением их первой дочери в 2004 году. Денег тогда не хватало, а продолжать репетиторство с малышкой на руках не представлялось возможным. Будучи молодой мамой, Татьяна на себе ощутила, что шопинг с маленьким ребенком порой превращается в настоящее испытание. Тогда и родилась идея перепродавать вещи онлайн. Она опиралась на собственные нужды и потребности. Оценив популярность каталогов и набирающую обороты онлайн-торговлю, Татьяна сделала ставку на это и предложила клиентам продукцию известных немецких каталогов Otto и Quelle. Вместе с мужем они создали собственный сайт-каталог, запустили рекламу в интернете, а чтобы выделиться среди конкурентов, добавили всего 10% к стоимости товаров и не брали предоплату с клиентов. Уже в первый же день пришло несколько заказов. Так появилась компания Wildberries (в переводе с английского — "Дикие ягоды").
"Фактически это второй ребенок в нашей семье — придумала я его, когда старшей дочери было примерно полтора месяца. Потом девять месяцев этот проект "назревал" — начала я об этом задумываться где-то в конце февраля 2004 года, а первый заказ пришел в ноябре. К Wildberries я отношусь как к живому организму, да, как к ребенку", — заявила Ким (Бакальчук).
После запуска продаж супружеская пара самостоятельно обрабатывала и упаковывала заказы, развозила товары. Они сами доставляли посылки с вещами, а коробки с товарами хранили у себя в квартире. Друзья и знакомые со скепсисом относились к такой бизнес-идее. Когда объемы заказов значительно возросли, семья приняла решение арендовать офис для хранения. А вслед за помещением в команде появились программисты, фотографы, операторы, курьеры. Младшая сестра Татьяны стала первой приглашенной сотрудницей, на помощь пришли и другие родственники и близкие друзья, что помогло компании справиться с возрастающими объемами заказов и позволило расширить ассортимент.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТатьяна Ким, основатель и генеральный директор Wildberries
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Татьяна Ким, основатель и генеральный директор Wildberries

Рост и успех компании

Сотрудничество с зарубежными поставщиками стало новой отправной точкой в развитии Wildberries. Начиная с 2006 года прямые контракты с зарубежными брендами позволили значительно расширить ассортимент и привлечь больше покупателей. Успеху способствовало и открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с примерочными. Это укрепило позиции Wildberries на рынке. Возможность заказать на примерку сразу несколько товаров и вернуть то, что не подошло, привлекала все больше покупателей. Количество заказов стало расти, что требовало разработки логистической инфраструктуры. Компания открывала все новые логистические центры и склады, налаживала работу с поставщиками. А появление собственной службы доставки улучшило качество обслуживания клиентов.
Следующим шагом стало привлечение на площадку новых продавцов. С 2010 года партнеры за небольшую комиссию получали выход к широкой аудитории потенциальных клиентов. Компания Wildberries трансформировалась в маркетплейс с миллионами разнообразных товаров. Сегодня сайт занимает первые строчки по посещаемости в России, а пункты самовывоза Wildberries расположены по всей стране.
Владислав Бакальчук во время встречи с Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Юрист оценил шансы супруга Бакальчук получить половину акций Wildberries
24 июля 2024, 06:06

Стратегия и инновации

Благодаря уникальной стратегии работы, Татьяна Ким стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России. Ее успеху способствовала не только высокая профессиональная компетентность, но и способность предвидеть изменения в индустрии онлайн-торговли и быстро адаптироваться к ним.
Выбранная стратегия развития, новые подходы в работе с клиентами и партнерами, внедрение инновационных идей и современных технологий позволили компании Wildberries достичь высоких результатов на рынке электронной коммерции.
Для автоматизации процессов, эффективности работы онлайн-платформы и повышения лояльности покупателей активно применяются ИТ-решения. Система управления складом (WMS — Warehouse Management System) помогла оптимизировать использование складских площадей, сократить время обработки заказов и комплектования товаров.
Появление у маркетплейса удобного приложения, продвижение товаров в социальных сетях и сотрудничество с блогерами и инфлюенсерами сделало Wildberries более узнаваемым.
© Пресс-служба Wildberries.ru | Перейти в медиабанкРесепшен компании Wildberries
Ресепшн компании Wildberries. Владелица интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Пресс-служба Wildberries.ru
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Ресепшен компании Wildberries
Возможности искусственного интеллекта позволяют компании анализировать спрос и оценивать потребности клиентов, предлагать персонализированные рекомендации в соответствии с интересами покупателей, что увеличивает рост продаж.
Появление Вайлдберриз-банка позволило запустить работу собственной платежной системы и выпустить банковские карты для пользователей маркетплейса.
Развитие франчайзинговой сети стало важным стратегическим решением для компании и расширило географию торговли на всей территории России. Представительства Wildberries и пункты выдачи заказов сегодня открыты в разных странах — Белоруссии, Армении, Таджикистане, Грузии, Казахстане и других.

Объединение с компанией Russ

В июне 2024 года компания Wildberries объявила об объединении с крупнейшим национальным оператором наружной рекламы — группой Russ. Инициатива создания платежной системы для операций в российской валюте по всему миру, а также запуск глобальной офлайн-сети с собственными логистическими центрами, магазинами, складами и офисами получила одобрение российских властей и стала новым этапом в развитии компании.
В начале июля партнеры учредили совместную фирму — ООО "РВБ" с уставным капиталом 20 миллионов рублей. При этом 65% принадлежит Wildberries, а 35% — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", ее генеральный директор — Роберт Мирзоян — исполнительный директор группы Russ.

Достижения и награды

Татьяна Ким (Бакальчук) является одной из самых богатых женщин России. Она занимает 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Ее состояние оценивается более чем в семь миллиардов долларов.
В 2019 году Wildberries был признан крупнейшим fashion-ретейлером страны. Деятельность маркетплейса сегодня осуществляется и за пределами России. Пункты самовывоза и логистические центры открыты в Казахстане, Армении, Белоруссии, Киргизии.
Вывеска Wildberries - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Wildberries и Russ примут на себя обязательства перед клиентами
23 июля 2024, 20:44

Вклад в развитие предпринимательства

Татьяна Ким содействует развитию российского предпринимательства, автоматизирует технологические процессы маркетплейса и привлекает к сотрудничеству российских дистрибьюторов. Запуск центров экспертизы электронной коммерции Wildberries позволяет обучать новых селлеров в разных городах России.
Ожидается, что в результате консолидации лидера рынка электронной коммерции Wildberries и крупнейшего российского оператора наружной рекламы группы Russ у представителей среднего, малого и микробизнеса появится уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, что поможет нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.
География охвата стратегического проекта планируется на территории России, стран СНГ и стран Глобального Юга — Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).

Интересные факты

  • Татьяна Ким (Бакальчук) первой предложила покупателям онлайн-площадок возможность бесплатно примерить одежду в пункте выдачи и вернуть, если модель не подошла.
  • Wildberries первым начал продавать в Сети не только одежду, но и обувь, что стало нонсенсом в то время.
  • В интерфейс и название Wildberries — "Дикие ягоды" основательница вложила идею сделать жизнь покупательниц ярче и помочь составить свой уникальный образ.
  • Wildberries первым ввел бесплатную доставку для своих клиентов.
  • Она не использует эпатаж и скандальный пиар для продвижения личного бренда, не любит афишировать личную жизнь.

Ким (Бакальчук) сейчас

Владислав Бакальчук заявил в социальных сетях, что с июля маркетплейс перешел под контроль других владельцев через Russ Outdoor, что, по его мнению, является "рейдерским захватом", обвинил супругу в сговоре с "непонятной компанией".
Однако Татьяна опровергла информацию о рейдерском захвате и подтвердила начало бракоразводного процесса со своим мужем Владиславом. "Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса", — заявила она в своем Telegram-канале.
23 сентября основательница популярного маркетплейса сообщила, что начала процесс смены фамилии и намерена вернуться к девичьей — Ким.
"Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким", — написала она.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Wildberries Татьяна Ким
Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким
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РоссияТатьяна Ким (Бакальчук)WildberriesСитуация вокруг WildberriesОбществоВладислав БакальчукБиографии
 
 
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