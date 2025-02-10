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В Москве ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов - РИА Новости, 10.02.2025
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09:24 10.02.2025 (обновлено: 09:25 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/arenda-1998342812.html
В Москве ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов
В Москве ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов - РИА Новости, 10.02.2025
В Москве ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов
Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:24:00+03:00
2025-02-10T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С этого года меры по повышению безопасности будут усилены. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru", - говорится в сообщении. Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков. "Вопрос повышения безопасности поездок находятся на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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москва, сергей собянин, максим ликсутов
Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов

Аренда электросамоката в Москве будет возможна после верификации через Mos ID

© РИА Новости / Виталий ТимкивМолодой человек катается на самокате
Молодой человек катается на самокате - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Молодой человек катается на самокате. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С этого года меры по повышению безопасности будут усилены. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков.
"Вопрос повышения безопасности поездок находятся на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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