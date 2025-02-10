https://ria.ru/20250210/arenda-1998342812.html

В Москве ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов

В Москве ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов - РИА Новости, 10.02.2025

В Москве ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов

Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:24:00+03:00

2025-02-10T09:24:00+03:00

2025-02-10T09:25:00+03:00

москва

сергей собянин

максим ликсутов

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С этого года меры по повышению безопасности будут усилены. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru", - говорится в сообщении. Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков. "Вопрос повышения безопасности поездок находятся на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

https://realty.ria.ru/20250130/minstroj-1996405846.html

https://ria.ru/20240913/shtraf-1972563870.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей собянин, максим ликсутов