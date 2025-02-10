В Москве ввели обязательную верификацию при аренде электросамокатов
Аренда электросамоката в Москве будет возможна после верификации через Mos ID
Молодой человек катается на самокате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С этого года меры по повышению безопасности будут усилены. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru", - говорится в сообщении.
Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков.
"Вопрос повышения безопасности поездок находятся на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
13 сентября 2024, 17:04