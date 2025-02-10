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Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд - РИА Новости, 10.02.2025
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16:09 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/aksenov-1998446727.html
Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд
Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд - РИА Новости, 10.02.2025
Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд
Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова передано в суд, на скамью подсудимых попадут трое обвиняемых, сообщила прокуратура... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:09:00+03:00
2025-02-10T16:09:00+03:00
происшествия
россия
республика крым
симферополь
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова передано в суд, на скамью подсудимых попадут трое обвиняемых, сообщила прокуратура республики. ФСБ РФ в феврале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма. "Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Дела возбуждены по статьям "приготовление к террористическому акту", а также "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств". "В состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Ананьев, который был завербован", - говорится в сообщении. Курировал создание группы для совершения террористического акта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма, привезли из Запорожской области.
https://ria.ru/20250131/krym-1996554197.html
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происшествия, россия, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, украина
Происшествия, Россия, Республика Крым, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Украина
Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд

Прокуратура в Крыму передала в суд дело о подготовке покушения на Аксенова

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова передано в суд, на скамью подсудимых попадут трое обвиняемых, сообщила прокуратура республики.
ФСБ РФ в феврале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма.
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"Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Дела возбуждены по статьям "приготовление к террористическому акту", а также "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств".
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"В состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Ананьев, который был завербован", - говорится в сообщении.
Курировал создание группы для совершения террористического акта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма, привезли из Запорожской области.
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ПроисшествияРоссияРеспублика КрымСимферопольСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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