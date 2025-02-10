https://ria.ru/20250210/aksenov-1998446727.html

Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд

Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд - РИА Новости, 10.02.2025

Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд

Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова передано в суд, на скамью подсудимых попадут трое обвиняемых, сообщила прокуратура... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:09:00+03:00

2025-02-10T16:09:00+03:00

2025-02-10T16:09:00+03:00

происшествия

россия

республика крым

симферополь

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова передано в суд, на скамью подсудимых попадут трое обвиняемых, сообщила прокуратура республики. ФСБ РФ в феврале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма. "Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Дела возбуждены по статьям "приготовление к террористическому акту", а также "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств". "В состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Ананьев, который был завербован", - говорится в сообщении. Курировал создание группы для совершения террористического акта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма, привезли из Запорожской области.

https://ria.ru/20250131/krym-1996554197.html

https://ria.ru/20250129/volodin-1996033181.html

https://ria.ru/20250122/prilepin-1994948749.html

россия

республика крым

симферополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, украина