https://ria.ru/20250210/aksenov-1998446727.html
Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд
Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд - РИА Новости, 10.02.2025
Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд
Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова передано в суд, на скамью подсудимых попадут трое обвиняемых, сообщила прокуратура... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:09:00+03:00
2025-02-10T16:09:00+03:00
2025-02-10T16:09:00+03:00
происшествия
россия
республика крым
симферополь
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова передано в суд, на скамью подсудимых попадут трое обвиняемых, сообщила прокуратура республики. ФСБ РФ в феврале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма. "Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Дела возбуждены по статьям "приготовление к террористическому акту", а также "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств". "В состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Ананьев, который был завербован", - говорится в сообщении. Курировал создание группы для совершения террористического акта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма, привезли из Запорожской области.
https://ria.ru/20250131/krym-1996554197.html
https://ria.ru/20250129/volodin-1996033181.html
https://ria.ru/20250122/prilepin-1994948749.html
россия
республика крым
симферополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, украина
Происшествия, Россия, Республика Крым, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Украина
Уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма передали в суд
Прокуратура в Крыму передала в суд дело о подготовке покушения на Аксенова