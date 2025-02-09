https://ria.ru/20250209/zhurnalist-1998208054.html
Журналист испанской газеты незаконно побывал в Курской области
Журналист испанской газеты незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
Журналист испанской газеты незаконно побывал в Курской области
Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно побывал в Курской области, где общался с напавшими на регион боевиками ВСУ, соответствующий материал... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T00:57:00+03:00
2025-02-09T00:57:00+03:00
2025-02-09T01:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумы
владимир путин
мария захарова
валерий герасимов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно побывал в Курской области, где общался с напавшими на регион боевиками ВСУ, соответствующий материал опубликован на сайте издания в субботу. В публикации Mundo утверждается, что Рохас в сопровождении украинских военных выехал из города Сумы и незаконно пересек российскую границу. Журналист утверждал, что направлялся в Курскую область для того, чтобы пообщаться с членами "бригады 47" ВСУ. В материале Mundo Рохас сообщил, что взял интервью у украинских военных Юрия, Антона и Петро. Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о возбуждении уголовных дел в отношении журналистов швейцарского холдинга СНMedia и французского канала France 24, незаконно пересекших российскую границу в Курской области. Ранее в Курской области незаконно побывали журналист Джеймс Раштон от имени британской газеты Telegraph, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на российской территории, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. * Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998196783.html
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Журналист испанской газеты незаконно побывал в Курской области
Журналист испанской газеты Mundo незаконно побывал в Курской области