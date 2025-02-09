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Журналист испанской газеты незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:57 09.02.2025 (обновлено: 01:49 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/zhurnalist-1998208054.html
Журналист испанской газеты незаконно побывал в Курской области
Журналист испанской газеты незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
Журналист испанской газеты незаконно побывал в Курской области
Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно побывал в Курской области, где общался с напавшими на регион боевиками ВСУ, соответствующий материал... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T00:57:00+03:00
2025-02-09T01:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумы
владимир путин
мария захарова
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно побывал в Курской области, где общался с напавшими на регион боевиками ВСУ, соответствующий материал опубликован на сайте издания в субботу. В публикации Mundo утверждается, что Рохас в сопровождении украинских военных выехал из города Сумы и незаконно пересек российскую границу. Журналист утверждал, что направлялся в Курскую область для того, чтобы пообщаться с членами "бригады 47" ВСУ. В материале Mundo Рохас сообщил, что взял интервью у украинских военных Юрия, Антона и Петро. Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о возбуждении уголовных дел в отношении журналистов швейцарского холдинга СНMedia и французского канала France 24, незаконно пересекших российскую границу в Курской области. Ранее в Курской области незаконно побывали журналист Джеймс Раштон от имени британской газеты Telegraph, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на российской территории, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. * Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20250208/zelenskiy-1998196783.html
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россия
курская область
сумы
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россия, курская область, сумы, владимир путин, мария захарова, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), france 24
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумы, Владимир Путин, Мария Захарова, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), France 24
Журналист испанской газеты незаконно побывал в Курской области

Журналист испанской газеты Mundo незаконно побывал в Курской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Журналист испанской газеты Mundo Альберто Рохас незаконно побывал в Курской области, где общался с напавшими на регион боевиками ВСУ, соответствующий материал опубликован на сайте издания в субботу.
В публикации Mundo утверждается, что Рохас в сопровождении украинских военных выехал из города Сумы и незаконно пересек российскую границу. Журналист утверждал, что направлялся в Курскую область для того, чтобы пообщаться с членами "бригады 47" ВСУ. В материале Mundo Рохас сообщил, что взял интервью у украинских военных Юрия, Антона и Петро.
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Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о возбуждении уголовных дел в отношении журналистов швейцарского холдинга СНMedia и французского канала France 24, незаконно пересекших российскую границу в Курской области.
Ранее в Курской области незаконно побывали журналист Джеймс Раштон от имени британской газеты Telegraph, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television, внесенных в перечень СМИ, в отношении которых введены меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России. Материалы о том, что их журналисты незаконно побывали на российской территории, также публиковали американские издания Washington Post и Daily Beast, британские газеты Sun, Times и Independent.
Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумыВладимир ПутинМария ЗахароваВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)France 24
 
 
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