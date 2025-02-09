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Землетрясение у Каймановых Островов достигло магнитуды 7,6 - РИА Новости, 09.02.2025
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03:44 09.02.2025 (обновлено: 10:01 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/zemletryasenie-1998215084.html
Землетрясение у Каймановых Островов достигло магнитуды 7,6
Землетрясение у Каймановых Островов достигло магнитуды 7,6 - РИА Новости, 09.02.2025
Землетрясение у Каймановых Островов достигло магнитуды 7,6
Землетрясение, зафиксированное возле Островов Кайман, достигло магнитуды в 7,6 баллов, сохраняется угроза цунами, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:44:00+03:00
2025-02-09T10:01:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение, зафиксированное возле Островов Кайман, достигло магнитуды в 7,6 баллов, сохраняется угроза цунами, сообщает геологическая служба США (USGS). Ранее служба сообщала, что в 23.23 по времени UTC (02.23 мск) в 209 километрах к юго-западу от столицы Островов Кайман Джорджтаун было зафиксировано землетрясение с магнитудой 6,7 баллов. Очаг залегал на глубине 10 километров. Согласно обновленным данным геологической службы США, в данный момент магнитуда землетрясения составляет 7,6 баллов. По последним данным Центра предупреждения о цунами (NOAA), угроза цунами по-прежнему сохраняется. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250207/zemletryasenie-1997860729.html
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в мире, каймановы острова, сша
В мире, Каймановы острова, США
Землетрясение у Каймановых Островов достигло магнитуды 7,6

USGS: землетрясение у Каймановых Островов достигло магнитуды 7,6

© Getty Images / Blue SkyКаймановы острова
Каймановы острова - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Getty Images / Blue Sky
Каймановы острова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение, зафиксированное возле Островов Кайман, достигло магнитуды в 7,6 баллов, сохраняется угроза цунами, сообщает геологическая служба США (USGS).
Ранее служба сообщала, что в 23.23 по времени UTC (02.23 мск) в 209 километрах к юго-западу от столицы Островов Кайман Джорджтаун было зафиксировано землетрясение с магнитудой 6,7 баллов. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Согласно обновленным данным геологической службы США, в данный момент магнитуда землетрясения составляет 7,6 баллов.
По последним данным Центра предупреждения о цунами (NOAA), угроза цунами по-прежнему сохраняется.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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В миреКаймановы островаСША
 
 
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