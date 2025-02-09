https://ria.ru/20250209/zemletryasenie-1998215084.html

Землетрясение у Каймановых Островов достигло магнитуды 7,6

Землетрясение у Каймановых Островов достигло магнитуды 7,6 - РИА Новости, 09.02.2025

Землетрясение у Каймановых Островов достигло магнитуды 7,6

Землетрясение, зафиксированное возле Островов Кайман, достигло магнитуды в 7,6 баллов, сохраняется угроза цунами, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T03:44:00+03:00

2025-02-09T03:44:00+03:00

2025-02-09T10:01:00+03:00

в мире

каймановы острова

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998235335_0:249:3200:2048_1920x0_80_0_0_fed3383cfa95c1cc1a555a2e5d6b2bee.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение, зафиксированное возле Островов Кайман, достигло магнитуды в 7,6 баллов, сохраняется угроза цунами, сообщает геологическая служба США (USGS). Ранее служба сообщала, что в 23.23 по времени UTC (02.23 мск) в 209 километрах к юго-западу от столицы Островов Кайман Джорджтаун было зафиксировано землетрясение с магнитудой 6,7 баллов. Очаг залегал на глубине 10 километров. Согласно обновленным данным геологической службы США, в данный момент магнитуда землетрясения составляет 7,6 баллов. По последним данным Центра предупреждения о цунами (NOAA), угроза цунами по-прежнему сохраняется. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250207/zemletryasenie-1997860729.html

каймановы острова

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, каймановы острова, сша