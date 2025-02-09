https://ria.ru/20250209/zemletryasenie-1998212928.html
У Каймановых островов произошло землетрясение
У Каймановых островов произошло землетрясение - РИА Новости, 09.02.2025
У Каймановых островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано возле Островов Кайман, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T03:02:00+03:00
2025-02-09T03:02:00+03:00
2025-02-09T03:02:00+03:00
в мире
каймановы острова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано возле Островов Кайман, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземный толчок был зафиксирован в 23.23 по времени UTC (02.23 мск) в 209 километрах к юго-западу от города Джорджтаун, столицы Островов Кайман. Очаг залегал на глубине 10 километров. Согласно Центру предупреждения о цунами (NOAA), была объявлена угроза цунами. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250206/kurily-1997638784.html
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в мире, каймановы острова
В мире, Каймановы острова
У Каймановых островов произошло землетрясение
У Каймановых островов произошло землетрясение магнитудой 6,7, есть угроза цунами