https://ria.ru/20250209/zakonotvorchestvo-1998297121.html

ЛДПР призвала законодательно определить пределы обороны при защите детей

ЛДПР призвала законодательно определить пределы обороны при защите детей - РИА Новости, 09.02.2025

ЛДПР призвала законодательно определить пределы обороны при защите детей

Фракция ЛДПР считает, что требуются изменения законодательства для определения пределов допустимой обороны при защите детей в связи с ситуацией с охранником из... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T20:03:00+03:00

2025-02-09T20:03:00+03:00

2025-02-09T20:03:00+03:00

происшествия

нижегородская область

леонид слуцкий (политик)

павел червяков

лдпр

дети

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР считает, что требуются изменения законодательства для определения пределов допустимой обороны при защите детей в связи с ситуацией с охранником из Нижегородской области, которому дали пять лет колонии строгого режима за убийство по неосторожности мужчины, который громил детский лагерь, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В СМИ появилась информация, что охраннику Павлу Червякову из посёлка Большое Козино Нижегородской области дали пять лет колонии строгого режима за убийство по неосторожности мужчины, который громил детский лагерь. "Фракция ЛДПР всегда выходила с предложениями по расширению пределов необходимой обороны в жилище. Произошедшая с Павлом Червяковым несправедливость ещё раз подтвердила правильность нашей позиции – требуется изменение законодательства, чтобы определить пределы допустимой обороны при защите детей. Ведь если бы охранник ничего не сделал, и, не дай Бог, погиб кто-то из детей, то его или руководство лагеря судили бы за бездействие", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что ЛДПР предоставит Червякову квалифицированного адвоката и будет добиваться обжалования приговора в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда. "Также направлю обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы ещё раз проверили обоснованность позиций государственного обвинения", - добавил парламентарий. ЛДПР запускает сбор подписей в поддержку пересмотра дела Червякова.

https://ria.ru/20240617/gosduma-1953364457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, леонид слуцкий (политик), павел червяков, лдпр, дети