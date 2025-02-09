ЛДПР призвала законодательно определить пределы обороны при защите детей
ЛДПР призвала изменить закон для определения пределов обороны при защите детей
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР считает, что требуются изменения законодательства для определения пределов допустимой обороны при защите детей в связи с ситуацией с охранником из Нижегородской области, которому дали пять лет колонии строгого режима за убийство по неосторожности мужчины, который громил детский лагерь, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
В СМИ появилась информация, что охраннику Павлу Червякову из посёлка Большое Козино Нижегородской области дали пять лет колонии строгого режима за убийство по неосторожности мужчины, который громил детский лагерь.
В Госдуму внесли проект об отмене пределов самообороны при защите дома
17 июня 2024, 11:27
«
"Фракция ЛДПР всегда выходила с предложениями по расширению пределов необходимой обороны в жилище. Произошедшая с Павлом Червяковым несправедливость ещё раз подтвердила правильность нашей позиции – требуется изменение законодательства, чтобы определить пределы допустимой обороны при защите детей. Ведь если бы охранник ничего не сделал, и, не дай Бог, погиб кто-то из детей, то его или руководство лагеря судили бы за бездействие", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что ЛДПР предоставит Червякову квалифицированного адвоката и будет добиваться обжалования приговора в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда.
"Также направлю обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы ещё раз проверили обоснованность позиций государственного обвинения", - добавил парламентарий.
ЛДПР запускает сбор подписей в поддержку пересмотра дела Червякова.
Мизулина обратится в прокуратуру из-за инцидента в красноярской школе
11 октября 2024, 16:18