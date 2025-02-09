https://ria.ru/20250209/vzryvy_ukraina-1998219922.html
В ряде городов по всей Украине прогремели взрывы
В ряде городов по всей Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 09.02.2025
В ряде городов по всей Украине прогремели взрывы
Ночью в целом ряде городов по всей Украине прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T05:51:00+03:00
2025-02-09T05:51:00+03:00
2025-02-09T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ночью в целом ряде городов по всей Украине прогремели взрывы, сообщили местные СМИ.Так, сразу четыре серии взрывов прогремели в городе Луцке Волынской области, передает украинский телеканал "Общественное".Также взрывы были слышны в Николаеве и Одессе. Прогремели взрывы и в городе Вознесенске Николаевской области, в городе Дубно Ровненской области, а также в Обухове Киевской области.Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и его пригородах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250208/ukraina-1998138504.html
https://ria.ru/20250206/podpole-1997847430.html
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