https://ria.ru/20250209/vsu-1998273849.html

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2025

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, в селе Белянка при ударе по автомобилю пострадал мирный житель, сообщил глава региона... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T16:35:00+03:00

2025-02-09T16:35:00+03:00

2025-02-09T16:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, в селе Белянка при ударе по автомобилю пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство получило значительные повреждения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, в посёлке Уразово Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля и остекление объекта торговли. Второй дрон ударил по территории коммерческого объекта - повреждены навес и техническое оборудование."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250206/ataka-1997687568.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков