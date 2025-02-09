https://ria.ru/20250209/vsu-1998273849.html
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, в селе Белянка при ударе по автомобилю пострадал мирный житель, сообщил глава региона... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T16:35:00+03:00
2025-02-09T16:35:00+03:00
2025-02-09T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ в Белгородской области, в селе Белянка при ударе по автомобилю пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство получило значительные повреждения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, в посёлке Уразово Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля и остекление объекта торговли. Второй дрон ударил по территории коммерческого объекта - повреждены навес и техническое оборудование."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250206/ataka-1997687568.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Гладков: при ударе ВСУ по автомобилю в селе Белянка пострадал мирный житель