Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 09.02.2025 (обновлено: 13:28 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/vsu-1998251763.html
ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за минувшие сутки более 320 украинских боевиков, пять танков, пять БМП, сообщило в... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T13:15:00+03:00
2025-02-09T13:28:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за минувшие сутки более 320 украинских боевиков, пять танков, пять БМП, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 870 военнослужащих, 355 танков, 259 боевые машины пехоты, 204 бронетранспортера, 1826 боевых бронированных машин, 1890 автомобилей, 422 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250208/kontrataka-1998142900.html
https://ria.ru/20250208/kursk-1998076447.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области

ВСУ потеряли в Курской области более 320 солдат, 5 танков и 5 боевых машин

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за минувшие сутки более 320 украинских боевиков, пять танков, пять БМП, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Боевая работа реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Российские военные отразили контратаку ВСУ в курском приграничье
Вчера, 14:51
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 870 военнослужащих, 355 танков, 259 боевые машины пехоты, 204 бронетранспортера, 1826 боевых бронированных машин, 1890 автомобилей, 422 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Теперь не уйдет никто: Курск меняет правила войны и мира
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала