ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области
ВСУ потеряли в Курской области более 320 солдат, 5 танков и 5 боевых машин
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за минувшие сутки более 320 украинских боевиков, пять танков, пять БМП, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 870 военнослужащих, 355 танков, 259 боевые машины пехоты, 204 бронетранспортера, 1826 боевых бронированных машин, 1890 автомобилей, 422 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.