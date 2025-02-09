https://ria.ru/20250209/vsu-1998251763.html

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области - РИА Новости, 09.02.2025

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за минувшие сутки более 320 украинских боевиков, пять танков, пять БМП, сообщило в... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T13:15:00+03:00

2025-02-09T13:15:00+03:00

2025-02-09T13:28:00+03:00

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за минувшие сутки более 320 украинских боевиков, пять танков, пять БМП, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства, а также пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов ",- говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58 870 военнослужащих, 355 танков, 259 боевые машины пехоты, 204 бронетранспортера, 1826 боевых бронированных машин, 1890 автомобилей, 422 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250208/kontrataka-1998142900.html

https://ria.ru/20250208/kursk-1998076447.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)