https://ria.ru/20250209/vsu-1998239276.html
ВСУ за сутки более 30 раз обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки более 30 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 09.02.2025
ВСУ за сутки более 30 раз обстреляли Херсонскую область
Украинская армия за сутки провела 33 артиллерийских обстрела левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись девять населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T10:35:00+03:00
2025-02-09T10:35:00+03:00
2025-02-09T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 9 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 33 артиллерийских обстрела левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись девять населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка.
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsi-1997640057.html
днепр (город)
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новая каховка
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки более 30 раз обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки атаковали девять населенных пунктов Херсонской области