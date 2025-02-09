https://ria.ru/20250209/vetrik-1998158624.html

Сергей Ветрик: российская диаспора весьма активна в Анталье

Сергей Ветрик: российская диаспора весьма активна в Анталье - РИА Новости, 09.02.2025

Сергей Ветрик: российская диаспора весьма активна в Анталье

Анталья традиционно остается самым популярным направлением для российских туристов в Турции. Генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик рассказал в интервью... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T09:00:00+03:00

2025-02-09T09:00:00+03:00

2025-02-09T09:00:00+03:00

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Анталья традиционно остается самым популярным направлением для российских туристов в Турции. Генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик рассказал в интервью РИА Новости об активности российской диаспоры, ситуации с россиянкой Бурназкиной, задержанной в Анталье осенью, непростой работе дипломатов и дал рекомендации туристам, желающим максимально эффективно и безопасно отдохнуть на курортах провинции. Беседовал Заман Рамазанов.– Позвольте поздравить вас и коллектив генконсульства России в Анталье с профессиональным праздником. Как известно, профессия дипломата очень ответственная. Как бы вы охарактеризовали вашу работу, в чем ее особенности?– Благодарю вас за поздравления, передам их своим коллегам. Действительно, работа наших сотрудников требует максимальной ответственности и профессионализма, внимательного отношения к людям и их проблемам. Дипломаты оказывают гражданам консульскую помощь зачастую в нерабочее время и выходные дни, круглосуточно принимают экстренные звонки от граждан. В соответствии с действующим законодательством, в первую очередь, мы выполняем функции, направленные на защиту прав и интересов нашей Родины, российских граждан и юридических лиц в консульском округе. Помимо консульского обслуживания граждан (оформление паспортов, гражданства, виз, ЗАГС, нотариат и так далее), наши сотрудники занимаются и многочисленными сложными консульскими случаями. Деятельность генконсульства направлена также на содействие развитию добрососедских и дружественных российско-турецких отношений в консульском округе, в том числе в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, поддержание связей с соотечественниками. Наши сотрудники принимают участие в организации и проведении различных двусторонних российско-турецких мероприятий.– Рекордное число туристов – более 17,2 миллиона – посетило Анталью за 2024 год, россияне в этом списке занимают первое место, сообщил в начале года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Стоит ли ожидать роста числа российских туристов в Анталье в 2025 году, какие факторы этому способствуют? Насколько активна российская диаспора в Анталье, идет ли речь о каких-либо трудностях? Какая ситуация с российскими школами и детскими садами в Анталье?– Как генеральный консул России, в первую очередь, хотел бы заверить наших граждан, что генконсульство всегда готово оказать им все необходимое содействие и помочь в защите их прав и законных интересов. Регион провинций Анталья и Мугла действительно посещает большое количество россиян, много наших граждан находятся здесь на временной или постоянной основе. Российская диаспора здесь весьма активна. Мы проводим совместные праздничные мероприятия, в них участвуют и представители народов стран СНГ. В регионе успешно работают несколько русских школ, детские сады, приход Русской православной церкви Московского патриархата. Это тоже своего рода вклад наших людей в укрепление российско-турецких отношений.– Насколько серьезны проблемы с оплатой товаров и услуг в Анталье российскими туристами на фоне блокировки карт российских банков? К каким методам они прибегают для оплаты покупок?– Конечно, из-за блокировки российских карт у россиян возникают определенные сложности. Что касается организованных туристов, то они, как известно, приобретают пакетные туры в России за рубли. При этом люди естественно привозят с собой для расходов наличные деньги. Что касается действующих на территории Турции платежных систем, то здесь ситуация все время меняется, и я бы советовал получать актуальную информацию у туроператоров.– Суд в Анталье в декабре освободил из-под стражи под подписку о невыезде мать россиянки, обвиняемой в оставлении новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Полат. Каково на данный момент состояние задержанной, поступали ли с ее стороны какие-либо жалобы? Остается ли ребенок в Турции, завершены ли юридические процедуры для вывоза младенца в Россию?– Продолжаем держать на приоритетном контроле данную ситуацию. Наши дипломаты посещают в местном приюте новорожденную, передавали для нее и ее задержанной матери необходимые вещи. Генконсульством ребенку оформлены гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину. На данный момент она пока остается в Турции, поскольку при решении подобных вопросов согласно действующему законодательству необходимо выполнение соответствующих процедур, которые еще не закончены. Что касается задержанной матери ребенка, то пока судом вынесено решение о продлении срока ее нахождения под стражей до 19 февраля 2025 года. Наши сотрудники ее посещали, каких-либо жалоб она не высказывала. Находимся в контакте с адвокатом россиянки.– Какие рекомендации вы бы дали планирующим посетить курорты Антальи и Муглы российским туристам, чтобы их отдых прошел максимально комфортно и без происшествий?– В целом хотелось бы призвать наших граждан максимально ответственно подходить к планированию и проведению отдыха. В первую очередь всегда думать о своей безопасности. Многие проблемы и трагические ситуации происходят с людьми порой из-за того, что они не оценивают всех рисков, относятся к этому вопросу без должного внимания.Необходимо учитывать свои хронические заболевания и воздействие жаркого климата на здоровье, соблюдать соответствующие ограничения, в том числе при употреблении спиртных напитков, не совершать без сопровождения гидов небезопасные пешие прогулки в горы и лес, приобретать туристические услуги только у проверенных компаний. Кроме того, нужно всегда оформлять медицинский страховой полис, желательно в крупной известной компании, с повышенным покрытием и исходя из особенностей своего здоровья и вида отдыха, так как стоимость медицинских услуг в Турции очень высокая (в сложных ситуациях она может достигать нескольких тысяч или десятков тысяч долларов США). Также туристам очень важно помнить, что на территории другого государства они подпадают под его юрисдикцию и обязаны соблюдать местное законодательство.Вместе с тем хотел бы пожелать нашим гражданам благополучных и безопасных путешествий и рекомендовать в случае необходимости обращаться в генконсульство, к представителям туроператора и страховой компании, которые окажут им все возможное содействие.

https://ria.ru/20250207/stambul-1998054207.html

https://ria.ru/20250203/davlenie-1996946687.html

https://ria.ru/20250204/otnoshenija-1997265855.html

https://ria.ru/20250201/turpotok-1996763656.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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