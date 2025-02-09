"Не хватает давления": на Украине пожаловались на критический удар России
Харченко: проблемы с извлечением газа на Украине связаны с ударами ВС России
Комплекс подготовки газа . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина столкнулась с проблемами с подъемом запасов газа из хранилищ из-за ударов ВС России по компрессорным станциям, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в беседе с "Киев24.news".
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"В целом количества газа у нас достаточно, но после последних атак по нашим месторождениям у нас не хватает давления (Для подъема газа из хранилищ — Прим. ред.). Были атакованы компрессорные станции, и сейчас с наших месторождений мы не можем поднимать столько газа, сколько нужно и сколько мы привыкли", — заявил эксперт.
Ранее председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предупреждал, что "Нафтогазу" придется закупать голубое топливо в экстренном порядке и почти в два раза дороже. Он аргументировал это тем, что собственная добыча и остающиеся запасы в подземных хранилищах не покроют потребление.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что стране потребуется импорт минимум миллиарда кубометров газа. Украинские СМИ также сообщали, что запасы газа в хранилищах приближаются к историческому минимуму — они заполнены лишь на 10% от общей вместительности, могут потребоваться временные отключения теплоснабжения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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