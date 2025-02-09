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"Не хватает давления": на Украине пожаловались на критический удар России - РИА Новости, 09.02.2025
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01:37 09.02.2025 (обновлено: 02:29 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998210005.html
"Не хватает давления": на Украине пожаловались на критический удар России
"Не хватает давления": на Украине пожаловались на критический удар России - РИА Новости, 09.02.2025
"Не хватает давления": на Украине пожаловались на критический удар России
Украина столкнулась с проблемами с подъемом запасов газа из хранилищ из-за ударов ВС России по компрессорным станциям, заявил директор украинского Центра... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T01:37:00+03:00
2025-02-09T02:29:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина столкнулась с проблемами с подъемом запасов газа из хранилищ из-за ударов ВС России по компрессорным станциям, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в беседе с "Киев24.news".&quot;В целом количества газа у нас достаточно, но после последних атак по нашим месторождениям у нас не хватает давления (Для подъема газа из хранилищ — Прим. ред.). Были атакованы компрессорные станции, и сейчас с наших месторождений мы не можем поднимать столько газа, сколько нужно и сколько мы привыкли&quot;, — заявил эксперт.Ранее председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предупреждал, что "Нафтогазу" придется закупать голубое топливо в экстренном порядке и почти в два раза дороже. Он аргументировал это тем, что собственная добыча и остающиеся запасы в подземных хранилищах не покроют потребление.Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что стране потребуется импорт минимум миллиарда кубометров газа. Украинские СМИ также сообщали, что запасы газа в хранилищах приближаются к историческому минимуму — они заполнены лишь на 10% от общей вместительности, могут потребоваться временные отключения теплоснабжения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250208/obekt-1998129917.html
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украина, россия, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нафтогаз украины, страна.ua
Украина, Россия, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Нафтогаз Украины, Страна.ua
"Не хватает давления": на Украине пожаловались на критический удар России

Харченко: проблемы с извлечением газа на Украине связаны с ударами ВС России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки газа
Комплекс подготовки газа - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина столкнулась с проблемами с подъемом запасов газа из хранилищ из-за ударов ВС России по компрессорным станциям, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в беседе с "Киев24.news".
«

"В целом количества газа у нас достаточно, но после последних атак по нашим месторождениям у нас не хватает давления (Для подъема газа из хранилищ — Прим. ред.). Были атакованы компрессорные станции, и сейчас с наших месторождений мы не можем поднимать столько газа, сколько нужно и сколько мы привыкли", — заявил эксперт.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что стране потребуется импорт минимум миллиарда кубометров газа. Украинские СМИ также сообщали, что запасы газа в хранилищах приближаются к историческому минимуму — они заполнены лишь на 10% от общей вместительности, могут потребоваться временные отключения теплоснабжения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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УкраинаРоссияГерман ГалущенкоДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНафтогаз УкраиныСтрана.ua
 
 
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