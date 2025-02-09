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"Домики добра" в Москве посетили около трех тысяч человек
"Домики добра" в Москве посетили около трех тысяч человек - РИА Новости, 09.02.2025
"Домики добра" в Москве посетили около трех тысяч человек
Порядка трех тысяч человек уже посетили "Домики добра", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T10:58:00+03:00
2025-02-09T10:58:00+03:00
2025-02-09T11:03:00+03:00
надежные люди
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Порядка трех тысяч человек уже посетили "Домики добра", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "У горожан есть возможность стать частью важного благотворительного проекта. Порядка трех тысяч человек уже посетили "Домики добра". Здесь можно передать сладкие подарки, теплую одежду и другие необходимые предметы. Волонтеры помогут отправить каждую принесенную вещь, а также предложат подписать открытку с теплыми пожеланиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Домики добра" — часть проекта "Москва помогает". Они работают ежедневно, в будни — с 12.00 до 21.00, в выходные — с 11.00 до 21.00. Кроме того, в столице также продолжают работу штабы "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. В 15 пунктах города принимают продукты питания, средства личной гигиены, новые сезонные мужские и женские вещи, детские товары, бытовую технику и корм для животных. Подчеркивается, что здесь также можно передать подарки, которые отправятся и на приграничные территории.
https://ria.ru/20240307/avtomobili-1931766280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва
"Домики добра" в Москве посетили около трех тысяч человек
"Домики добра" в Москве, собирающие подарки бойцам, посетили три тысячи человек
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Порядка трех тысяч человек уже посетили "Домики добра", сообщается на официальном сайте
мэра и правительства Москвы.
«
"У горожан есть возможность стать частью важного благотворительного проекта. Порядка трех тысяч человек уже посетили "Домики добра". Здесь можно передать сладкие подарки, теплую одежду и другие необходимые предметы. Волонтеры помогут отправить каждую принесенную вещь, а также предложат подписать открытку с теплыми пожеланиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Домики добра" — часть проекта "Москва помогает". Они работают ежедневно, в будни — с 12.00 до 21.00, в выходные — с 11.00 до 21.00.
Кроме того, в столице также продолжают работу штабы "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. В 15 пунктах города принимают продукты питания, средства личной гигиены, новые сезонные мужские и женские вещи, детские товары, бытовую технику и корм для животных. Подчеркивается, что здесь также можно передать подарки, которые отправятся и на приграничные территории.