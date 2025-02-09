https://ria.ru/20250209/tysjachi-1998241252.html

"Домики добра" в Москве посетили около трех тысяч человек

"Домики добра" в Москве посетили около трех тысяч человек - РИА Новости, 09.02.2025

"Домики добра" в Москве посетили около трех тысяч человек

Порядка трех тысяч человек уже посетили "Домики добра", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T10:58:00+03:00

2025-02-09T10:58:00+03:00

2025-02-09T11:03:00+03:00

надежные люди

москва

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Порядка трех тысяч человек уже посетили "Домики добра", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "У горожан есть возможность стать частью важного благотворительного проекта. Порядка трех тысяч человек уже посетили "Домики добра". Здесь можно передать сладкие подарки, теплую одежду и другие необходимые предметы. Волонтеры помогут отправить каждую принесенную вещь, а также предложат подписать открытку с теплыми пожеланиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Домики добра" — часть проекта "Москва помогает". Они работают ежедневно, в будни — с 12.00 до 21.00, в выходные — с 11.00 до 21.00. Кроме того, в столице также продолжают работу штабы "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи. В 15 пунктах города принимают продукты питания, средства личной гигиены, новые сезонные мужские и женские вещи, детские товары, бытовую технику и корм для животных. Подчеркивается, что здесь также можно передать подарки, которые отправятся и на приграничные территории.

https://ria.ru/20240307/avtomobili-1931766280.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва