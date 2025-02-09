https://ria.ru/20250209/trenirovki-1998215881.html
Командир рассказал о тренировках штурмовиков ВС России
Командир рассказал о тренировках штурмовиков ВС России - РИА Новости, 09.02.2025
Командир рассказал о тренировках штурмовиков ВС России
Штурмовики ВС РФ проводят регулярные тренировки в зоне СВО, их цель, помимо получения боевых навыков, - научиться доверять товарищам, быть уверенными друг в... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T04:15:00+03:00
2025-02-09T04:15:00+03:00
2025-02-09T04:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985785404_0:90:3480:2048_1920x0_80_0_0_9010edc129ec6e9bc89cfa4acf1da72f.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ проводят регулярные тренировки в зоне СВО, их цель, помимо получения боевых навыков, - научиться доверять товарищам, быть уверенными друг в друге, рассказал РИА Новости командир взвода группировки "Юг" с позывным "Ара". "Благодаря вот этим учениям мы все друг друга знаем, кто на что способен и что мы уверены в этом. Самое главное - быть уверенным в своих товарищах. Это вот самое главное, чему мы и пытаемся вот здесь вот, в этих учебных мероприятиях, научиться именно доверять друг другу, чтобы тебя всегда могли прикрыть спину", - сказал командир штурмового взвода. По его словам, тренировки стараются проводить регулярно – два-три раза в неделю, но в связи с постоянным движением линии фронта вперед их количество незначительно сократилось. "Тренировки наши приближённые идут к боевым действиям. Мы полностью работаем с боевыми патронами, с боевыми гранатами", - уточнил "Ара". Штурмовик также рассказал, что эти тренировки проводятся, чтобы в реальном бою у бойца не было страха и других эмоциональных сбоев из-за разрывающихся рядом снарядов и свистящих пуль, чтобы человек в себе выработал привычку противодействовать этим негативным факторам и выполнил поставленную боевую задачу на автомате. "Раз научился на велике ездить - всю жизнь будешь ездить, здесь так же", - сравнил боец приобретаемые навыки. Командир взвода также уточнил, что в проводимых тренировках оттачиваются штурмовые действия, а именно: как правильно заходить в блиндаж, как правильно контролировать точки, как лучше подойти к противнику, как использовать в бою боекомплект, чтоб не остаться пустым и т.д. Все действия отрабатываются до совершенства. "Благодаря вот этим тренировкам и что ты знаешь вот этих товарищей, ребят, с кем ты работаешь, и неважно, с какой он там, с первой, с другой роты, и ... мы обучаемся, вместе работаем, более-менее у нас хорошо проходят наши задачи", - заключил он.
https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998103510.html
https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998102806.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985785404_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_ae3578afdb8107b022aae34f8020845d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ проводят регулярные тренировки в зоне СВО, их цель, помимо получения боевых навыков, - научиться доверять товарищам, быть уверенными друг в друге, рассказал РИА Новости командир взвода группировки "Юг" с позывным "Ара".
"Благодаря вот этим учениям мы все друг друга знаем, кто на что способен и что мы уверены в этом. Самое главное - быть уверенным в своих товарищах. Это вот самое главное, чему мы и пытаемся вот здесь вот, в этих учебных мероприятиях, научиться именно доверять друг другу, чтобы тебя всегда могли прикрыть спину", - сказал командир штурмового взвода.
По его словам, тренировки стараются проводить регулярно – два-три раза в неделю, но в связи с постоянным движением линии фронта вперед их количество незначительно сократилось.
"Тренировки наши приближённые идут к боевым действиям. Мы полностью работаем с боевыми патронами, с боевыми гранатами", - уточнил "Ара".
Штурмовик также рассказал, что эти тренировки проводятся, чтобы в реальном бою у бойца не было страха и других эмоциональных сбоев из-за разрывающихся рядом снарядов и свистящих пуль, чтобы человек в себе выработал привычку противодействовать этим негативным факторам и выполнил поставленную боевую задачу на автомате.
"Раз научился на велике ездить - всю жизнь будешь ездить, здесь так же", - сравнил боец приобретаемые навыки.
Командир взвода также уточнил, что в проводимых тренировках оттачиваются штурмовые действия, а именно: как правильно заходить в блиндаж, как правильно контролировать точки, как лучше подойти к противнику, как использовать в бою боекомплект, чтоб не остаться пустым и т.д. Все действия отрабатываются до совершенства.
"Благодаря вот этим тренировкам и что ты знаешь вот этих товарищей, ребят, с кем ты работаешь, и неважно, с какой он там, с первой, с другой роты, и ... мы обучаемся, вместе работаем, более-менее у нас хорошо проходят наши задачи", - заключил он.