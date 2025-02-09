https://ria.ru/20250209/transport-1998280904.html
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт - РИА Новости, 09.02.2025
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:48:00+03:00
2025-02-09T17:48:00+03:00
2025-02-09T17:49:00+03:00
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
https://ria.ru/20250209/most-1998278908.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Катера и паромы в Севастополе временно прекратили работу