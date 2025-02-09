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В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт - РИА Новости, 09.02.2025
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17:48 09.02.2025 (обновлено: 17:49 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/transport-1998280904.html
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт - РИА Новости, 09.02.2025
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T17:48:00+03:00
2025-02-09T17:49:00+03:00
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
https://ria.ru/20250209/most-1998278908.html
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севастополь
Севастополь
В Севастополе приостановил работу морской пассажирский транспорт

Катера и паромы в Севастополе временно прекратили работу

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВиды Крыма
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что рейд закрыт.
Причины приостановки работы не сообщаются. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
На Крымском мосту временно перекрыли движение
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