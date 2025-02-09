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Белый медведь из Московского зоопарка впервые порыбачил - РИА Новости, 09.02.2025
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Хорошие новости
 
20:34 09.02.2025 (обновлено: 21:01 09.02.2025)
https://ria.ru/20250209/terpey-1998299629.html
Белый медведь из Московского зоопарка впервые порыбачил
Белый медведь из Московского зоопарка впервые порыбачил - РИА Новости, 09.02.2025
Белый медведь из Московского зоопарка впервые порыбачил
Белый медведь Терпей из Московского зоопарка впервые порыбачил, рассказали в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 09.02.2025
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Белый медведь Терпей из Московского зоопарка впервые порыбачил, рассказали в Telegram-канале столичного зоосада. "Первая рыбалка Терпея. Наш северный великан уже освоился в своем бассейне и уверенно себя чувствует в воде. Вы только посмотрите, как ловко он двигается", - говорится в сообщении. Отмечается, что медведь внимательно изучил подводное пространство, нашел рыбу, выловил ее и вынырнул с добычей. Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в октябре 2024 года.
https://ria.ru/20250207/luchik-1997901382.html
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Первая рыбалка белого медведя Терпея в Московском зоопарке
Первая рыбалка белого медведя Терпея в Московском зоопарке
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московский зоопарк, россия, дикие животные, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Россия, Дикие животные, Москва
Белый медведь из Московского зоопарка впервые порыбачил

Белый медведь Терпей из Московского зоопарка впервые порыбачил

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Белый медведь Терпей из Московского зоопарка впервые порыбачил, рассказали в Telegram-канале столичного зоосада.
"Первая рыбалка Терпея. Наш северный великан уже освоился в своем бассейне и уверенно себя чувствует в воде. Вы только посмотрите, как ловко он двигается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медведь внимательно изучил подводное пространство, нашел рыбу, выловил ее и вынырнул с добычей.
Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в октябре 2024 года.
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