https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998268188.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.02.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.02.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T16:57:00+03:00

2025-02-09T16:57:00+03:00

2025-02-09T20:26:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 февраля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Орехово-Василевка в ДНР. Кроме того, поразили 147 районов скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военных аэродромов и объект газонефтяной отрасли, обеспечивающий работу военно-промышленного комплекса Украины. Средства ПВО сбили 90 беспилотников и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 320 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 653 самолета, 283 вертолета, 42 800 беспилотников, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 268 танков и других бронемашин, 1514 реактивных систем залпового огня, 21 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 420 единиц автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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