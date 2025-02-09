https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998218193.html

Бойцы ВС России сдали кровь для раненных жителей Запорожской области

Бойцы ВС России сдали кровь для раненных жителей Запорожской области - РИА Новости, 09.02.2025

Бойцы ВС России сдали кровь для раненных жителей Запорожской области

Военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка ВДВ группировки войск "Днепр" сдали кровь для жителей Запорожской области, которые пострадали в... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T05:22:00+03:00

2025-02-09T05:22:00+03:00

2025-02-09T05:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

мелитополь

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка ВДВ группировки войск "Днепр" сдали кровь для жителей Запорожской области, которые пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил журналистам военнослужащий ВДВ из состава группировки "Днепр" с позывным "Пряник". "В свободное от выполнения боевых задач время десантники организованно посетили областной центр крови в Мелитополе в качестве доноров, в том числе для пострадавших при украинских обстрелах... Я здесь для того, чтобы помогать людям, пусть даже и не знакомым, моя кровь поможет кому-то, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию", - сказал он. Уроженец Тулы с позывным "Пряник" является почетным донором России, за свою жизнь он сдал около 100 литров крови. Мелитопольский областной центр крови имеет филиалы в городах Токмак и Васильевка. В 2024 году его специалисты приняли около пяти тонн крови, 70% которой идет на гражданские нужды. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998217928.html

https://ria.ru/20250209/bespilotniki-1998217808.html

запорожская область

россия

мелитополь

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запорожская область, россия, мелитополь, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины