https://ria.ru/20250209/sobyanin-1998432469.html
Собянин: Московской программе раздельного накопления отходов - 5 лет
Собянин: Московской программе раздельного накопления отходов - 5 лет - РИА Новости, 10.02.2025
Собянин: Московской программе раздельного накопления отходов - 5 лет
Московской программе раздельного накопления отходов исполнилось пять лет, столичный регион занимает первое место в рейтинге Российского экологического... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-09T15:50:00+03:00
2025-02-09T15:50:00+03:00
2025-02-10T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Московской программе раздельного накопления отходов исполнилось пять лет, столичный регион занимает первое место в рейтинге Российского экологического оператора, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московской программе раздельного накопления отходов — пять лет", - написал он в своем Telegram-канале. По словам мэра, только в 2024 году было собрано 1,65 миллиона тонн вторсырья. В рейтинге Российского экологического оператора столица в третий раз заняла первое место вместе с Московской областью. Собянин добавил, что число москвичей, разделяющих мусор, постоянно растёт. Кроме того, сортировка на два бака для многих вошла в привычку. В 2024 году был запущен новый проект "Экоточки Москвы" — это больше 200 пунктов приёма одежды, текстиля и аксессуаров для переработки. "В планах — увеличение количества экоточек и расширение перечня вещей, которым можно подарить вторую жизнь", - добавил мэр.
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москва, московская область (подмосковье), сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин
Собянин: Московской программе раздельного накопления отходов - 5 лет
Собянин: Московской программе раздельного накопления отходов исполнилось 5 лет