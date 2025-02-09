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В Севастополе частично возобновили работу морского транспорта - РИА Новости, 09.02.2025
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19:14 09.02.2025
https://ria.ru/20250209/sevastopol-1998290897.html
В Севастополе частично возобновили работу морского транспорта
В Севастополе частично возобновили работу морского транспорта - РИА Новости, 09.02.2025
В Севастополе частично возобновили работу морского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T19:14:00+03:00
2025-02-09T19:14:00+03:00
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена в 17.09 мск в воскресенье. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении. Позднее в дептрансе сообщили, что катера одного из маршрутов Артбухта - Радиогорка не выйдут на линию из-за плохой погоды.
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севастополь
Севастополь
В Севастополе частично возобновили работу морского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе частично возобновил работу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта.
Работа катеров и паромов была приостановлена в 17.09 мск в воскресенье.
«
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Позднее в дептрансе сообщили, что катера одного из маршрутов Артбухта - Радиогорка не выйдут на линию из-за плохой погоды.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Вчера, 17:16
 
Севастополь
 
 
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