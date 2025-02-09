https://ria.ru/20250209/sevastopol-1998290897.html

В Севастополе частично возобновили работу морского транспорта

В Севастополе частично возобновили работу морского транспорта - РИА Новости, 09.02.2025

В Севастополе частично возобновили работу морского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T19:14:00+03:00

2025-02-09T19:14:00+03:00

2025-02-09T19:14:00+03:00

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в Севастополе восстановил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. Работа катеров и паромов была приостановлена в 17.09 мск в воскресенье. "Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении. Позднее в дептрансе сообщили, что катера одного из маршрутов Артбухта - Радиогорка не выйдут на линию из-за плохой погоды.

https://ria.ru/20250209/most-1998278908.html

севастополь

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь