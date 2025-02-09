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"Сейчас все закончится": боевик ВСУ остался в шоке от ситуации в зоне СВО
"Сейчас все закончится": боевик ВСУ остался в шоке от ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 09.02.2025
"Сейчас все закончится": боевик ВСУ остался в шоке от ситуации в зоне СВО
Российские военные постоянно оказывают давление на украинские позиции, не замедляя наступление, заявил боевик ВСУ с позывным Историк в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T06:27:00+03:00
2025-02-09T06:27:00+03:00
2025-02-09T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские военные постоянно оказывают давление на украинские позиции, не замедляя наступление, заявил боевик ВСУ с позывным Историк в эфире YouTube-канала Alpha Media."Противник давит. Давит постоянно. <…> Но все это соответствует общему замыслу, и он виден по Харьковской области, по Донецкой области, по Запорожью — везде они давят, где имеют успех", — сказал он.Также Историк призвал всех не тешить себя надеждой на то, что российские бойцы замедлят или остановят свое продвижение, признав, что ВСУ становится все сложнее его сдерживать."Воспринимать как "ага, замедлилось, ну, может быть, вот сейчас все закончится". <…> Нет, нет, еще раз нет. <…> Поэтому нужно сказать, что перспективы — не в нашу пользу", — пожаловался солдат ВСУ.
https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997855814.html
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в мире, запорожье, донецкая область, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Донецкая область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
"Сейчас все закончится": боевик ВСУ остался в шоке от ситуации в зоне СВО
Боевик ВСУ Историк: ВС России постоянно давят по всем направлениям