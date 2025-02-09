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Названа причина, почему сезон лесных пожаров в России может начаться раньше
Названа причина, почему сезон лесных пожаров в России может начаться раньше - РИА Новости, 09.02.2025
Названа причина, почему сезон лесных пожаров в России может начаться раньше
Сезон лесных пожаров в России, скорее всего, начнется раньше обычного из-за малоснежной зимы, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных... РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T06:44:00+03:00
2025-02-09T06:44:00+03:00
2025-02-09T07:16:00+03:00
россия
дальний восток
григорий куксин
роман вильфанд
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сезон лесных пожаров в России, скорее всего, начнется раньше обычного из-за малоснежной зимы, заявил РИА Новости учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. "Сезон пожаров, скорее всего, начнется раньше обычного, он, по сути, уже начался, уже сейчас есть пожары, которые действуют - и открытым огнем на Дальнем Востоке, и торфяные пожары, которые до сих пор тушат. Мы знаем несколько регионов, где пожары пережили зиму – осенью их не потушили, и они до сих пор действуют", - сказал Куксин. Он подчеркнул, что лесные пожары возникают, в основном, по вине людей, особенно в первой половине пожароопасного сезона. "Здесь все зависит от того, сколько люди зажгут и насколько быстро мы это потушим. Погода – это только условия, в которых это возникает", - добавил эксперт. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что малое количество снега в европейской России является предпосылкой для сложного пожароопасного сезона, при этом есть и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию, в том числе осадки, но их пока нельзя спрогнозировать.
https://ria.ru/20250208/pozhar-1998201045.html
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россия, дальний восток, григорий куксин, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Дальний Восток, Григорий Куксин, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Названа причина, почему сезон лесных пожаров в России может начаться раньше
Куксин: лесные пожары в России могут начаться раньше из-за малоснежной зимы