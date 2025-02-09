https://ria.ru/20250209/pozhar-1998303403.html

В Петербурге загорелось производственное здание

В Петербурге загорелось производственное здание - РИА Новости, 09.02.2025

В Петербурге загорелось производственное здание

Производственное здание загорелось в воскресенье вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара, которому присвоен ранг 1БИС, уточняется,... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:04:00+03:00

2025-02-09T21:04:00+03:00

2025-02-09T21:08:00+03:00

происшествия

красносельский район

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Производственное здание загорелось в воскресенье вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга, площадь пожара, которому присвоен ранг 1БИС, уточняется, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство в своём Telegram-канале, сообщение о пожаре на Волхонском шоссе, дом 116Х поступило в 20.03 мск. "В производственном здании размером 50 на 150 метров происходит горение. Площадь горения уточняется. В 20.32 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС", - говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено пять единиц техники и 24 специалиста.

https://ria.ru/20241128/pozhar-1986152470.html

красносельский район

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красносельский район, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)