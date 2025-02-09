https://ria.ru/20250209/pozhar-1998262868.html

Пожар в екатеринбургском автосервисе потушили

Пожар в екатеринбургском автосервисе потушили - РИА Новости, 09.02.2025

Пожар в екатеринбургском автосервисе потушили

Спасатели полностью ликвидировали пожар в автосервисе в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T14:40:00+03:00

2025-02-09T14:40:00+03:00

2025-02-09T14:40:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в автосервисе в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. "Пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным главного управления МЧС по Свердловской области, утром в воскресенье на улице Кислородной в Екатеринбурге загорелось здание автосервиса. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. Позже спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе, отмечалось, что из здания эвакуировали 14 легковых авто, огнем повреждено пять машин.

https://ria.ru/20241026/moskva-1980281131.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)