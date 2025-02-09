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Пожар в екатеринбургском автосервисе потушили
Пожар в екатеринбургском автосервисе потушили - РИА Новости, 09.02.2025
Пожар в екатеринбургском автосервисе потушили
Спасатели полностью ликвидировали пожар в автосервисе в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T14:40:00+03:00
2025-02-09T14:40:00+03:00
2025-02-09T14:40:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в автосервисе в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. "Пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным главного управления МЧС по Свердловской области, утром в воскресенье на улице Кислородной в Екатеринбурге загорелось здание автосервиса. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. Позже спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе, отмечалось, что из здания эвакуировали 14 легковых авто, огнем повреждено пять машин.
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екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в екатеринбургском автосервисе потушили
МЧС: спасатели полностью потушили пожар в здании автосервиса в Екатеринбурге